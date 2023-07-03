تلاعب بالمقدسات.. ردود قاسية من شيخ أزهري على دعوي حج الميتافيرس

أكد الشيخ إبراهيم رضا من علماء الأزهر الشريف، أن الله سبحانه وتعالي جعل للحج ميقاتا مكاني، فلا بد وأن يعبر الحاج من الحرم المكي الشريف لكي يصلوا إلى أرض المناسك وهذا هو "الميقات المكاني"، فإن النبي صلي الله عليه وسلم ألزم كل من يريد أن يحج أن يمر على هذا المكان ويتحرك إلى بيت الله، أما "الميقات الزماني" فيقصد به أن للحج أشهر معلومات وله توقيت معين في السنة علمه الله لنا سبحانه وتعالي وقرره لنا النبي صلي الله عليه وسلم.

معني الحج: هو القصد والتحرك



وقال، رضا، خلال مداخله هاتفيه ببرنامج ٩٠ دقيقة، المذاع على فضائية المحور، مع الإعلامية بسمة وهبه، إن الله سبحان وتعالي ألزم الحجاج ألتحرك في الحرم، ولفت رضا إلى معني كلمة " الحج" هو القصد، أي الاتجاه نحو بيت الله الحرام بملابس الإحرام بنية تأدية المناسك ولا يجوزالتلاعب بالمشاعر الدينية نهائيا، فيجب أن يؤدي الحاج بنفسه مناسك الحج ويتحرك هو ذاته مرتديا ملابس الإحرام، ثم يعبر الحاج من أبيارعلى إلى المدينة المنورة بملابس الإحرام قاصدين بيت الله، وهذه المناسك أخذت من النبي صلي الله عليه وسلم عندما قال " خوذوا عني مناسككم".



وأوضح، عالم الأزهر الشريف، أنه لا يوجد ما يسمي ب " حج الميتافيرس" فأهم ما يمر به الإنسان في الحج هو التحرك نحو البيت العتيق لأداء المناسك، ويترتب عليه أيضا لغه القصد، وهكذا علمنا والزمنا النبي صلي الله عليه وسلم.