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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حركة فتح: حكومة نتنياهو جاءت بمشروع استيطاني

صدى البلد

قال عبدالفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن حكومة نتنياهو جاءت بمشروع استيطاني عدواني تسعى من خلاله لحسم الصراع بقوة المجازر وتقويض القضية الفلسطينية، وإنهاء أي حلم بدولة مستقلة.

ولفت خلال مداخلة هاتفية لقناة القاهرة الإخبارية، إن إسرائيل تستخدم الطيران بشكل مكثف أكثر من 20 غارة قصفت المساجد والمستشفيات والبيوت، وكل هذا محاولة لإخضاع الشعب الفلسطيني، لينتقل لمكان آخر.

وأضاف: "نتنياهو يريد طوي أي صفحة للحل السياسي واختاروا العنف والعدوان، وهذا من شأنه جر المنطقة إلى المزيد من العنف، ولا يعقل أن يسفك الدم الفلسطيني ليلا ونهارا ولا يحرك الشعب الفلسطيني ساكنًا، اليوم الشارع الفلسطيني في حالة غليان، تشن مجازر حرب ضد الفلسطينيين في جنين، والموضوع لم يعد يستدعي الصمت الدولي".

وطالب المجتمع الدولي بالخروج عن صمته وتحم

ل مسئوليته في تحقيق الحرية والعدالة والحماية للشعب الفلسطيني.

 

الشعب الفلسطيني القاهرة الإخبارية القضية الفلسطينية الحريه والعداله الشارع الفلسطيني

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