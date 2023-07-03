وزير الأوقاف يستقبل رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اليوم الاثنين 3 / 7 / 2023م ، الدكتور محمد الشحات الجندي رئيس الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان, حيث تناول اللقاء مناقشة سبل تطوير العمل بالجامعة ، واستعداداتها للعام الدراسي الجديد.



جدير بالذكر أن الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بدولة كازاخستان تعد أهم جامعة في مجال الدراسات الإسلامية في وسط آسيا ، وأنها حصلت على المركز الأول في الدراسات الإسلامية وعلوم الدين , وعلى شهادة ضمان الجودة والاعتماد لفترتين متتاليتين ، وهو ما يعزز مسيرة الجامعة ودورها الثقافي والريادي كأحد أهم مراكز الإشعاع العلمي والتنويري والثقافي ونشر صحيح الإسلام وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنه في وسط آسيا كلها.