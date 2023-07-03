عيب تقول لأي امرأة اخرسي.. رسالة حنان الشقراني لـ أحمد سعد

قالت الممثلة و الإعلامية التونسية حنان الشقراني، إن الفنان أحمد سعد في حفلته الأخيرة بتونس كان مُتشنج كثيرا و ردوده عنيفة، مضيفة أنه جاء إلى الحفل متأخرا ساعة و نصف على الجمهور و هذا يعتبر من أسباب المشكلة.

وأشارت حنان الشقراني، خلال مداخلة عبر"زووم" ببرنامج " 90 دقيقة" المذاع عبر فضائية " المحور"، إلى أنه كان يرفض مقابلة الصحافة بعد حفله، موضحة أنه كان لديه مشاكل مع إدارة المهرجان.

ولفتت حنان الشقراني، إلى أن أحمد سعد قام بمشاجرة أحد السيدات قائلا لها: "أخرسي" مرتين، موجهة رسالة له: "عيب تقول لأي إمرأة إخرسي".

مدير أعمالة طريقته مهينه

وتابعت، أن الجمهور التونسي يحب أحمد سعد و لم يشبع منه في الحفل، و بالرغم من ذلك فكانت طريقته عنيفة مع مديرة المهرجان، مؤكدة أن مدير أعمال أحمد سعد كان يتصرف بطريقة مُهينة و هو وراء هذه الأزمة و الخلاف.