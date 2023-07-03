بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أكد هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز، أنه لا نية للاستغناء عن المغربي وليد الكرتي لاعب الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وتابع سعيد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الكرتي من العناصر الهامة لدينا ولا يمكن التفريط به".

وأضاف هاني سعيد: "أتمنى احتراف إبراهيم عادل للدوريات الأوروبية ورمضان صبحي مستمر معنا، ولن يغادر في الموسم الجديد".

وقال المدير الرياضي: "هناك تفاوض مع أحمد فتحي وشريف إكرامي لتجديد عقودهم خاصةً أن البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني، لديه رغبة في استمرارهم".

واختتم: "التواصل موجود بيننا وبين إدارة النادي الأهلي، ومسؤولو القلعة الحمراء طلبوا من قبل ضم أسامه جلال وإبراهيم عادل وطلبنا 5 ملايين دولار في الثنائي وتعطلت المفاوضات".