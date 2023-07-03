على ظهور الجمال.. أهالي قرية العوامية بالأقصر يستقبلون العائدين من الحج

تداولت بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي قيام أهالي قرية العوامية بمحافظة الأقصر باستقبال احد الحجيج وزجته أثناء عودتهم من أداء فريضة الحاج بركوبهم على ظهور الجمال فرحا بعودتهم من الأراضي المقدسة.

وقام بعض الأهالي بالتجمع حول الحاج عبد الحفيظ مصطفى وحرمة لتهنئتهم بالعودة من أداء مناسك الحج.



يذكر ان مصر للطيران، أعلنت امس الأحد ، عن 14 رحلة جوية إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة حجاج بيت الله الحرام إلى أرض الوطن، ضمن جسرها الجوي لعودة الحجاج.

حيث تسير مصر للطيران 9 رحلات جدة - القاهرة و 5 رحلات المدينة - القاهرة، لعودة حجاج بعثة وزارة الداخلية ووزارة الطيران المدني ووزارة السياحة والأثار و الترانزيت وحج أجانب وأفراد وتأشيرات العمل.

وناشدت مصر للطيران الحجاج ضرورة الالتزام بالإرشادات التالية :

1) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها ثلاثة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مطار الملك عبد العزيز أل سعود الدولي الصالة الشمالية .

2) الحجاج الذين يحملون تذكرة مصر للطيران وتتكون رحلة عودتهم من MS ويليها أربعة أرقام، يكون إقلاع الرحلة من مدينة الحجاج بجدة.

3) على الحجاج ضرورة التواجد قبل موعد إقلاع الرحلة بثمانية ساعات.





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