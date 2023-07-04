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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

معركة بالتيمور تسلط الضوء على زيادة عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة.. تقرير

الشرطة الامريكية
الشرطة الامريكية

يسلط إطلاق النار في حفل عطلة نهاية الأسبوع في بالتيمور بالولايات المتحدة الأمريكية، والذي أسفر عن مقتل شخصين وإصابة 28، الضوء على الارتفاع المستمر في عمليات إطلاق النار الجماعية في الولايات المتحدة منذ بداية جائحة COVID-19 في عام 2020.

اعتبارًا من يوم الإثنين، وقع 340 حادث إطلاق نار جماعي في جميع أنحاء البلاد حتى الآن هذا العام. بهذه الوتيرة ، ستشهد الولايات المتحدة 679 عملية إطلاق نار جماعي في عام 2023 ، وهو ثاني أكبر عدد خلال عام تقويمي منذ عام 2014 ، وفقًا لأرشيف العنف المسلح.

في عام 2019 ، قبل عام من تسبب الوباء في حدوث تغييرات بعيدة المدى في طريقة عمل الأمريكيين ولعبهم وتفاعلهم مع بعضهم البعض ، وصل عدد عمليات إطلاق النار الجماعية إلى 417 ، أو أقل بنحو 61٪ من الإجمالي المتوقع لعام 2023.

بعد منتصف ليل الأحد بقليل ، اندلع إطلاق نار في موقع حفلة في الهواء الطلق في حي بروكلين هومز في جنوب بالتيمور. وقال ريتشارد وورلي القائم بأعمال مفوض الشرطة في بالتيمور للصحفيين يوم الاثنين إن 15 من الضحايا المصابين تتراوح أعمارهم بين 13 و 17 عاما والبقية تزيد أعمارهم عن 17 عاما. كان القتيلين 18 و 20.

وقال مسؤولون إن سبعة أشخاص لا يزالون في المستشفى يوم الاثنين ، أربعة منهم في حالة حرجة. طلب المحققون مساعدة الجمهور في تعقب العديد من المشتبه بهم. وقالت الشرطة إنها قلقة من الانتقام من إطلاق النار.

وفقًا لجيمس آلان فوكس ، عالم الجريمة في جامعة نورث إيسترن ، فإن الارتفاع في عمليات إطلاق النار الجماعية خلال السنوات الثلاث الماضية يرجع جزئيًا إلى تأثير الوباء على الأمريكيين.

وقال فوكس: 'كثير من الناس يكافحون مالياً وعاطفياً من الوباء' ، مضيفاً أن مبيعات الأسلحة قد زادت منذ بداية COVID-19. ثم هناك الانقسامات الهائلة الآن والاستقطاب في بلادنا '.

تنتشر ملكية السلاح ، المكفولة بموجب التعديل الثاني للدستور ، في الولايات المتحدة ، وهي قضية سياسية مثيرة للجدل تزداد سخونة بعد حوادث إطلاق نار صادمة مثل تلك التي حدثت في بالتيمور.

وقال عمدة بالتيمور براندون سكوت في مؤتمر صحفي يوم الاثنين 'هذه هي الولايات المتحدة الأمريكية. هذا هو أطول تحد للصحة العامة لدينا' ، وحث على المزيد من السيطرة على الأسلحة على المستوى الوطني.

وقال: 'نحن نفخر بأنفسنا لكوننا قادة العالم الحر ، ولكن لا يبدو أننا وصلنا إلى نقطة حيث ستكون أرواح المواطنين الأمريكيين تعني أكثر من قدرة المواطنين الأمريكيين على امتلاك البنادق'.

في وتيرة النصف الأول من هذا العام ، ستصل عمليات إطلاق النار الجماعية خلال عام 2023 إلى 679 أو حوالي ضعف العدد المسجل في عام 2018 والذي يبلغ 336 مرة. وهذا يمثل ثاني أعلى إجمالي سنوي خلال السنوات التسع الماضية ، بعد 690 فقط المسجل في عام 2018. 2021 ، وفقًا للبيانات التي جمعتها المجموعة غير الربحية التي تتعقب عمليات إطلاق النار.

شهدت عطلة نهاية الأسبوع الماضية وحدها خمس عمليات إطلاق نار جماعية أخرى ، بما في ذلك إصابة ثمانية في ملهى ليلي ويتشيتا بولاية كنساس في وقت مبكر من يوم الأحد ، وفقًا لأرشيف Gun Violence Archive ، الذي يُعرِّف إطلاق النار الجماعي بأنه أي إطلاق نار أسفر عن إصابة أو قتل أربعة أشخاص أو أكثر. ، لا يشمل مطلق النار.

وكان من بين أكثر حوادث إطلاق النار الجماعي دموية في عام 2023 هجومًا في قاعة رقص في مونتيري بارك بكاليفورنيا خلف 11 قتيلًا في 21 يناير وآخر في ألين بولاية تكساس ، حيث قُتل ثمانية أشخاص في مركز تجاري في 6 مايو.

يختلف تعريف إطلاق النار الجماعي بين المنظمات ووسائل الإعلام التي تتعقب عنف السلاح.

على سبيل المثال ، تحدد قاعدة البيانات عبر الإنترنت Mass Shooting Tracker إطلاق نار جماعي على أنه أي إطلاق نار على أربعة أو أكثر ، بما في ذلك مطلق النار أو الرماة. يعرّف مكتب التحقيقات الفدرالي إطلاق نار جماعي بأنه إطلاق نار قتل فيه أربعة أشخاص على الأقل بمسدس.

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