هزة أرضية تضرب العاصمة الآذرية باكو بقوة 5.7 ريختر

وقع زلزال صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، وشعر به سكانها ، ما اجبرهم على مغادرة منازلهم.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة بحر قزوين ، حسب وسائل اعلام محلية.

ووفقًا لمركز خدمة رصد الزلازل الجمهوري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان ، وقع الزلزال في الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي في باكو وشعر به في أجزاء مختلفة من أذربيجان.

00:10 (GMT + 4) وحدث الزلزال بقوة 5.4 درجة في بحر قزوين بالقرب من ساحل أذربيجان.

وبصفته المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، كان مركز النشاط الزلزالي يقع على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق منطقة خاشماز ، مع تركيز الزلزال على عمق 35 كيلومترًا.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق معينة من البلاد بما في ذلك مدينة باكو.