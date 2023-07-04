عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هزة أرضية تضرب العاصمة الآذرية باكو بقوة 5.7 ريختر

زلزال
زلزال

وقع زلزال صباح اليوم الثلاثاء في العاصمة الأذربيجانية باكو، وشعر به سكانها ، ما اجبرهم على مغادرة منازلهم.

ضرب زلزال بلغت قوته 5.7 درجة بحر قزوين ، حسب وسائل اعلام محلية.

ووفقًا لمركز خدمة رصد الزلازل الجمهوري التابع للأكاديمية الوطنية للعلوم في أذربيجان ، وقع الزلزال في الساعة 00:01 بالتوقيت المحلي في باكو وشعر به في أجزاء مختلفة من أذربيجان.

00:10 (GMT + 4) وحدث الزلزال بقوة 5.4 درجة في بحر قزوين بالقرب من ساحل أذربيجان.

وبصفته المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل ، كان مركز النشاط الزلزالي يقع على بعد 80 كيلومترًا شمال شرق منطقة خاشماز ، مع تركيز الزلزال على عمق 35 كيلومترًا.

وشعر السكان بالزلزال في مناطق معينة من البلاد بما في ذلك مدينة باكو.

العاصمة الأذرية باكو المركز الأوروبي المتوسطي المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل النشاط الزلزالي المركز الأوروبي رصد الزلازل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

25 طفلا مصريا حاولوا الهجرة إلى إيطاليا.. والسلطات الليبية تتحرك

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

من الكواليس.. أول صفقات الأهلي هذا الموسم: "نجم سوبر"|فيديو

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

قبل لقاء الإسماعيلي.. بشرى سارة لجماهير الأهلي

موضوعات متعلقة

طلب عاجل من الرئيس الفلسطيني للمجتمع الدولي بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

بيان عاجل من الأمم المتحدة بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

بمناسبة عيد الاستقلال.. السفارة الأمريكية في القاهرة تعلن غلق أبوابها غدا الثلاثاء

دوامة عنف.. إعلان عاجل من تركيا بشأن العدوان الإسرائيلي على جنين

السويد.. الحكومة تقرر تعزيز الأمن ومراقبة الحدود بعد حوادث حرق المصحف الأخيرة

العائلات الإيطالية تخفض من إنفاقها على الغذاء وسط تزايد الأسعار

دير شبيجل: مشروع الدبابات الألمانية البولندية إلى أوكرانيا لم يتحرك قدمًا

الحكومة النمساوية تتخذ إجراءات لحماية البعثات الأوكرانية والروسية

ترشيحاتنا

وفاة الفنان علاء عبد الخالق عن عمر 59 عاما

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

صدمة لعشاق الأهلي والزمالك.. بيراميدز يكشف موقفه النهائي من رحيل توريه والكرتي

أحلام حذر النبي من تفسيرها حتى لا تتحقق.. فهل تعرفها؟

إيقاف طائرة لـ القبض على ملاكم بسبب تصرف متهور| ماذا فعل؟

سوبر مون .. «قمر الرعد» يزين سماء مصر الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الأهلي حسم موقفه.. لماذا رفض الخطيب عودة السلطان مفسد الهجمات إلى القلعة الحمراء؟

أسرار خناقة المايوهات بالساحل| ما السبب وكيف انتهت ؟

بالأحمر النارى.. ياسمين صبرى تثير الجدل بإطلالتها

بفستان جريء.. ميرنا جميل تثير الجدل بإنوثتها

فيديو

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

تحذير من موجة حارة| ارتفاع الحرارة والرطوبة.. والعظمى تتجاوز 40 درجة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ