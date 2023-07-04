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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

طلاب علمي رياضة يتوافدون على لجان الثانوية العامة لآداء امتحان الاستاتيكا 2023

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يتوافد الآن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، استعدادا لبدء امتحان الاستاتيكا 2023 المقرر آداؤه في التاسعة صباحا.

حيث يمر الأن طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة بإجراءات تفتيش بالعصا الإلكترونية على جميع مداخل لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، قبل دخول اللجان وبدء امتحان الاستاتيكا 2023 ، وذلك لضبط أي وسائل غش يخفيها الطلاب .

ويتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب في لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 ، 3 مرات في الحالات التالية: 

  • أثناء دخول الطلاب
  •  داخل لجان السير الفرعية قبل توزيع الكراسات الامتحانية والتركيز على الديسكات
  • بعد مرور نصف ساعة من بداية الامتحان دون التأثير على انضباط العملية الامتحانية.

تحويل وقائع الغش الالكتروني إلى النيابة العامة

وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إحالة أي عملية غش إلكتروني  في لجان يقوم بها الطالب، أو يشترك في تسهيلها ملاحظ في اي لجنة من لجان امتحانات الثانوية العامة 2023  إلى التحقيق، وتحويل المتورطين فيها إلى النيابة العامة، وتطبيق القرار الوزاري رقم (34) لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم (205) لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023 شعبة علمي رياضة  اليوم الثلاثاء امتحان الاستاتيكا 2023 ، كما يؤدي طلاب الثانوية العامة 2023  بمدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا STEM امتحان مقاييس المفاهيم (الجيولوجيا) لشعبة العلوم، ومادة مقاييس المفاهيم (الرياضيات التطبيقية) لشعبة الرياضيات ، ويؤدى طلاب الثانوية العامة 2023  بمدارس المكفوفين امتحان اللغة الأجنبية الثانية ( ورقة أولى) فترة أولى، واللغة الأجنبية الثانية (ورقة ثانية) فترة ثانية.

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