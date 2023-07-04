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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عبدالباسط حمودة يشعل العلمين الجديدة بسطلانة.. بحضور نجوم الإعلام والمشاهير |صور

صدى البلد

أحيا نجم الأغنية الشعبية عبد الباسط حمودة احتفالية صيفية ضخمة على أحد الشواطئ بالعلمين الجديدة بحضور الآلاف من مختلف الجنسيات العربية.

كان ضمن الحضور من المشاهير ونجوم الإعلام منهم محمد نشأت ، أسماء فنديل، إيمان مختار، داليا الخطيب بالإضافة إلى ملكة جمال مصر السابقة هبة السيسى وغيرهم .

حضر عبد الباسط بكامل لياقته وكان في استقباله منظم الحفل ال dj العالمى ياسر الحريري وتخلل فقرته بعض الاستعراضات الشرقية  واشعل وصلات الرقص المتتالية بعدد من اغانيه الشهيرة منها "سطلانه" ، " يعجبنى كلك" ، "انا مش عارفنى"و"ضيعنا" .. وغيرها ممن قدمها تلبية لرغبات المعجبين من مختلف الجنسيات العربية.

وشهد الحفل فقرة قوية لل dj  عمرو so  بالإضافة إلى أجواء مثيرة من ال fireworks .

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