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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بدا عليه التعب.. آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق قبل وفاته

علاء عبد الخالق وسط
علاء عبد الخالق وسط حمادة هلال وحميد الشاعري

توفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم،  عمر ناهز ٥٩ عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته .

وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف في ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.

نقابة الموسيقيين تنعى علاء عبد الخالق 

نعت نقابة المهن الموسيقية، الفنان علاء عبد الخالق، الذي توفي منذ ساعات.

وجاء في بيان النقابة: "ببالغ الأسى والحزن، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق، لذا، يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقية، ومجلس الإدارة، والجمعية العمومية إلى عائلته وذويه، بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولى- عز وجل- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون".

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