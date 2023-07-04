عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رطب نهارا.. حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء 4 يوليو بالقاهرة والمحافظات

درجات الحرارة
درجات الحرارة

تشهد البلاد، اليوم الثلاثاء، طقس معتدل الحرارة فى الصباح الباكر على كافة الأنحاء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب سيناء و جنوب الصعيد، معتدل ليلا على كافة الأنحاء.

 

وتتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم نشاط رياح على بعض المناطق، وشبورة مائية خفيفة على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية  وشمال الصعيد، مع وجود ارتفاع فى نسب الرطوبة نهارا منا يزيد الاحساس بحرارة الطقس عن المتوقع فى الظل بقيم تتراوح من 2: 3 درجة. 

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الثلاثاء :  القاهرة العظمى 35  درجة والصغرى 24 درجة، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23 درجة، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 18 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى  28 درجة.

طقس معتدل الحرارة هيئة الأرصاد حالة الطقس ودرجات الحرارة حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الثلاثاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

مفاجأة.. الزمالك يدرس الانسحاب من لقاء الأهلي بالدوري

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

حكم قول «تشفعت بجاه الحبيب عليه الصلاة والسلام».. دار الإفتاء توضح

أقصى درجات العنصرية.. تعليق نهاد أبو القمصان على أزمة رضوى الشربيني

غرامة 200 جنيه عقوبة كل من تقلد بصفة نيابية عامة من غير حق

البشرية في خطر.. أدمغة الناس تصغر وذكاءها ينخفض منذ 50 عامًا| خبراء يحذرون

الخضري: إمام عاشور قريب من بيراميدز.. وكولر رفض رحيل ديانج لبلجيكا

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

بنطلون شفاف.. دينا داش تطمئن الجمهور على حملها في الشهور الأخيرة

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ