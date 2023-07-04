الأخ الغالي.. محمد فؤاد ينعى المطرب علاء عبد الخالق

نعى الفنان محمد فؤاد، الفنان علاء عبد الخالق ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “انستجرام”.

ونشر محمد فؤاد صوره لعلاء عبد الخالق وعلق عليها كاتبآ:" إنا لله و إنا إليه راجعون ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق / علاء عبد الخالق رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

وفاة علاء عبد الخالق

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق ؛ واحد من نجوم حيل التسعينات وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٥٩عاما.



معلومات عن علاء عبد الخالق:



ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزفعلى آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق معالفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي،وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقةلانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفناناتين.

وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاتهالفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.

ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»،«الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتيةليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.