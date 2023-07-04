عز بـ 37500 جنيه.. أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 4 يوليو

تباينت أسعار الحديد والأسمنت، اليوم الثلاثاء 4 يوليو بعد ارتفاعات شهدتها في أوائل الشهر وخاصة الحديد.

وينشر موقع "صدى البلد"، أسعار الحديد والأسمنت في مصر، اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفقًا لآخر تحديث بموقع الأسمنت المصري.

وخلال السطور التالية نستعرض أسعار الحديد في مصر اليوم الاثنين على النحو التالي:

سجل سعر حديد عز 37500 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي عند 37000 جنيها للطن.

وصل سعر حديد العتال اليوم الثلاثاء 37000جنيه للطن.

سجل سعر حديد عطية اليوم الثلاثاء 37000جنيه للطن

سجل سعر حديد سرحان اليوم الثلاثاء 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المراكبي اليوم الثلاثاء نحو 33500جنيه للطن الواحد.

سجل سعر حديد المصريين اليوم الثلاثاء 36000جنيه للطن .

بلغ سعر حديد الكومي اليوم الثلاثاء نحو 33700جنيه للطن الواحد

بلغ سعر حديد المعادي اليوم الثلاثاء نحو 33700جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد العشرى اليوم الثلاثاء نحو 34000جنيه للطن الواحد.

بلغ سعر حديد مصر ستيل اليوم الثلاثاء نحو 34000جنيه للطن الواحد.

وسجل سعر حديد الجارحي الأعلى سعر حيث وصل طن لنحو 38760 جنيه.

أسعار مواد البناء في مصر.. أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء:

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1700 جنيه لطن المسلح .

وسجلت أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء، سجل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت نحو 1650جنيه لطن النصر.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1800جنيه للطن .

وسجل أسمنت شركة المنيا اليوم الثلاثاء نحو 1890 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة وادى النيل اليوم الثلاثاء نحو 1660 جنيها للطن.

وسجل أسمنت شركة المصريين اليوم الثلاثاء نحو 1770جنيها للطن.

وسجل سعر أسمنت بشركة سيناء اليوم الثلاثاء نحو 1670جنيه للطن.

وسجل سعر أسمنت أسيوط اليوم الثلاثاء نحو 1800جنيه للطن .

بلغ سعر أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء نحو 1710جنيه للطن .

وسجل أسمنت السويدي اليوم الثلاثاء نحو 1780جنيها للطن.

وبلغ سعر أسمنت الشركة الوطنية للأسمنت ببني سويف"العسكرى بني سويف" اليوم الثلاثاء نحو 1680 جنيها للطن.