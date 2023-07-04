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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

زجاجة مياه بـ 200 جنيه في الساحل.. و«غرفة الفنادق»: مسألة عرض وطلب

زجاجة مياه
زجاجة مياه

قال علاء عاقل، رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إن الساحل الشمالي أكثر من 90% منه، منتجعات سكنية، ومطاعم ليست سياحية، مشيرا إلى أنه من الوارد أن يبيع أحد المطاعم زجاجة المياه بـ 200 جنيه في الساحل الشمالي، ولكن على الجانب الآخر، توجد منتجعات تبيعها بسعرها الطبيعي، واصفا أن المسألة “عرض وطلب”.

أوضح علاء، في تصريح لـ"صدى البلد"، أن اختلاف التسعير من مكان إلى آخر، أمر طبيعي، فهو شيء صحي؛ لتلبية حاجات كل شرائح المجتمع، وعلى الزائر أن يختار المكان الذي يتناسب مع قدرته الإنفاقية.

وأشار رئيس غرفة المنشآت الفندقية، إلى أن هناك فنادق ومطاعم تخصص “شيفات عالمية”؛ لتلبية أذواق بعينها، نتيجة طبيعة استقبالها لنجوم الفن والمجتمع، فبالتالي، تقدم خدمة ذات شريحة عالية.

زجاجة مياه بـ 200 جنيه في الساحل الشمالي


وتسائل: “هل زجاجة المياه تباع في جميع فنادق ومواقع الساحل الشمالي بـ 200 جنيه؟"، وواصل: الإجابة بالطبع لا، وعلى الزائر أن يختار المكان والموقع الذي يتناسب مع قدرته المادية لقضاء إجازته.

يذكر أن الفنانة جوري بكر، نشرت "ستوري" عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”، قالت فيه: "ليه أجيب إزازة مياه من على البحر بـ 200 جنيه؟ .. ليه حضرتك.. مياه من الجنة؟".

المنشآت الفندقية زجاجة المياة بـ 200 جنيه الفندقية فنادق الساحل الشمالي جوري بكر الفنانة جوري بكر

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