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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الدينار الكويتي بـ 100.33 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يوليو

صدى البلد

يقدم "صدى البلد"، خدمة التعرف على أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنوك الرسمية.

وجاءت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، كالآتي:

سعر الدولار الأمريكي 30.84 جنيه للشراء و30.93 جنيه للبيع.
سعر اليورو  33.65 جنيه للشراء، و33.77 جنيه للبيع.
سعر الجنيه الإسترليني 39.19 جنيه للشراء، و39.33 جنيه للبيع.
سعر الفرنك السويسري 34.58 جنيه للشراء، و34.70 جنيه للبيع.

أسعار العملات العربية اليوم الثلاثاء 4 يوليو، كالآتي: 
سعر الريال السعودى 8.22 جنيه للشراء، و8.24 جنيه للبيع.
سعر الدينار الكويتى  100.33 جنيه للشراء، و100.67 جنيه للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي 8.39 جنيه للشراء، و8.42 جنيه للبيع.

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