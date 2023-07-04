عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير خارجية إيطاليا: يجب منع انتشار الفوضى من فرنسا إلى بلجيكا وسويسرا

صدى البلد

حث وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاجاني، على منع انتشار الاحتجاجات في فرنسا إلى دول أخرى.

وقال تاجاني لقناة "Rai3" المحلية إن "الوضع في فرنسا يبدو أنه قد تم تهدئته الليلة الماضية، على خلفية الاحتجاجات التي تندلع منذ نحو 6 أيام في عدد من المدن احتجاجا على مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة".

وشدد تاجاني: "يجب أن نمنع انتشار هذا الوضع إلى بلجيكا وسويسرا ومناطق أخرى ناطقة بالفرنسية، وذلك من خلال عزل المتورطين في أعمال عنف وحل المشاكل على المستوى السياسي".

كما دعا وزير الخارجية الإيطالي المواطنين الإيطاليين في فرنسا إلى اتباع تحذيرات السلطات المحلية وتجنب مناطق الاشتباك.

وامتدت الاحتجاجات، التي بدأت في مدينة نانتير، إلى مدن أخرى في المساء التالي، بما في ذلك ليون وتولوز وليل ومرسيليا.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية مقتل رجل إطفاء وتوقيف 157 شخصا خلال ساعات الليل.

وتشهد فرنسا منذ أيام غضبا واسعا واحتجاجات تخللتها أعمال شغب ومواجهات مع الشرطة، تنديدا بمقتل الشاب نائل برصاصة في الصدر أطلقها شرطي من مسافة قريبة، بذريعة عدم امتثاله لدورية مرورية في ضاحية نانتير غرب باريس.

ووجه الادعاء الفرنسي إلى الشرطي الموقوف (38 عاما) تهمة القتل العمد.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

بـ100 مليون.. سيف زاهر يفجر مفاجأة بشأن انتقال تريزيجيه وحجازي لصفوف الأهلي

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

إيران: الأرضية جاهزة لتفاعل ثقافي جديد بين طهران وموسكو

جوتيريش: قلق إزاء تطورات الوضع في مدينة جنين

أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين

تعرّض عنصر أمن من خفر السواحل التونسية للطعن

حماس تدعو لتشكيل أكبر حالة دعم لمخيم جنين والاشتباك مع قوات الاحتلال

أوكرانيا: تحرير 37 كم مربعا من الاراضي خلال أسبوع واحد

وزير الخارجية الأردني يبحث مع الأسد قضية اللاجئين السوريين وتهريب المخدرات| تقرير

رئيس السنغال يستبعد إعادة ترشحه للانتخابات الرئاسية لولاية ثالثة بعد اضطرابات عنيفة

ترشيحاتنا

لتعزيز أمن قمة الناتو.. رئيس بولندا يأمر بنشر وحدة من القوات الخاصة في ليتوانيا

عمليات التعليم تتابع وصول أوراق أسئلة الاستاتيكا 2023 إلى لجان الثانوية العامة

أخبار التكنولوجيا| هجرة جماعية لمستخدمي تويتر إلى منصات منافسة بسبب قرارات إيلون ماسك.. وتحذير من تحديث واتساب WhatsApp الجديد

أغلى 5 سيارات المانية "زيرو" بالسوق المصري .. تصل لـ 12 مليون جنيه

دعاء الرزق في العمل ..احرص عليه يوميا بعد الفجر وانتظر الخير الوفير

بينهم نجم بيراميدز.. كولر يحدد بدائل حمدي فتحي في الأهلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ