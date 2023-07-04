باستخدام الدمبل.. تمارين رياضية لتقوية عضلة الظهر

قدم برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" اليوم الثلاثاء 4-7- 2023، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي “أحمد حمدي”، تمارين رياضية لتقوية عضلات الظهر من خلال التمارين الرياضية، بـ استخدام زجاجة مياه، أو باستخدام الدمبل.

وأوضحت كوتش سارة، مسئولة اللياقة البدنية والتمارين الصباحية، أن هذه التمارين تقدم لجميع الأعمار على حسب وزن كل شخص، وتساعد على تنشيط الجسم، وتتطلب معرفة القدرات الخاصة لكل جسد ومقدار تحمله، ومن الممكن أن تتم في البيت.

وأشارت إلى أن تلك التمارين تعمل على تقوية عضلات الجسم، كما أنها تحسن من حالتنا المزاجية وتجعلنا قادرين على حمل الأشياء الثقيلة.

وأوضحت أن كبار السن من الممكن أن يقوموا بعمل تلك التمارين من خلال الجلوس على الكرسي في البيت.

