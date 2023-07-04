عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. قرار عاجل يخص الوافدين وتنفيذه في هذا الموعد

السعودية علم
السعودية علم

أعلنت السلطات السعودية قُرب انتهاء المهلة الممنوحة لعودة الإبل والمواشي المملوكة لغير السعوديين إلى دولهم، موضحةً أنه تبقى على انتهائها أقل من شهرين، داعية أصحاب ومُلّاك تلك المواشي للاستفادة من الفترة المتبقية والإسراع بإخراج مواشيهم قبل نهاية المهلة في الحادي والثلاثين من شهر أغسطس المقبل. 

كما أشارت وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى أنها ستبدأ بعد انتهاء المهلة في تطبيق الإجراءات المُعلنة بحق المُلّاك والرعاة الذين لم يلتزموا بعودة مواشيهم وإبلهم؛ والتي تتضمن إلغاء تصاريح الدخول كافة، وإلغاء احتساب نسبة التكاثر، بالإضافة إلى تطبيق آلية تصدير الإبل والمواشي الحية على مواشي الرعي وفق صحيفة سبق السعودية .

يأتي ذلك بحسب الوزارة السعودية في إطار حملة #حماية_الغطاء_النباتي التي أطلقتها عبر منصات التواصل الاجتماعي بهدف التوعية بأهمية الحفــاظ على الغطــاء النباتي وتنميته. 

رغم قرار السعودية بخفض إضافي للإنتاج.. أسعار النفط تتراجع 1% عند التسوية

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

السعودية الغطاء النباتي الوافدين منصات التواصل الاجتماعى وزارة البيئة والمياه والزراعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

إبراهيم فايق: الأهلي يحصل على توقيع ثنائي فيوتشر.. وكولر يحسم مصير نيدفيد

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

تفريغ مائي غير مسبوق.. عباس شراقي يرصد ارتباكا في تشغيل السدود الإثيوبية

بيراميدز يوجه صدمة مدوية لـ الأهلي ..تفاصيل مثيرة

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

موضوعات متعلقة

بينهم مصري..السعودية تنفذ حكم القتل والحرابة في 5 أشخاص استهدفوا مسجدا وقتلوا مواطنين

السعودية.. السفارة الأمريكية والقنصليات تعلن إغلاق أبوابها لهذا السبب

ترشيحاتنا

هرب.. فرج عامر يثير الجدل بسبب لاعب وسط الزمالك

استئناف الرحلات في مطار فنوكوفو بموسكو بعد تعليقها مؤقتاً

تركيا تكشف موعد زيارة أردوغان للإمارات

آخر انتهاكات الإحتلال الإسرائيلي.. اعتقال 5 فلسطينيين من الضفة الغربية

الزمالك يواجه المقاولون العرب في ربع نهائي كأس مصر.. الليلة

القباج تتابع رحلات عودة حجاج الجمعيات إلى القاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صمم أبجدية مناسبة لعلم الأصوات اللبناني.. ذكرى ميلاد الشاعر سعيد عقل

داري رموشك.. هل فقد الفنان علاء عبد الخالق بصره قبل وفاته؟

روضة السيدة زينب تشهد ورش ومحاضرات ضمن فعاليات قصور الثقافة بالإسكان البديل|صور

4 عروض فنية خلال شهر يوليو على مسرح الطليعة| صور

فيديو

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

دعوات لمنع مشاركته بمهرجان قرطاج.. تصاعد أزمة خناقة أحمد سعد في تونس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ