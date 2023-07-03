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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. الأمم المتحدة تشيد بنجاح موسم الحج

موسم الحج
موسم الحج

أشادت الأمم المتحدة، اليوم الإثنين، بالنجاح الكبير لـ المملكة العربية السعودية في إدارة الحشود والتجمعات البشرية، بعد انتهاء موسم الحج لهذا العام.

وكتبت الأمم المتحدة عبر منصة “تويتر”: “كانت منظمة الصحة العالمية حاضرة في الميدان مع السلطات السعودية طوال موسم الحج”.

من جانبه، قال ممثل منظمة الصحة العالمية في المملكة العربية السعودية، أدهم رشاد إسماعيل، إنه سيتم التواصل مع الجهات المعنية في المملكة لتبادل خبراتهم في إدارة الحشود والتجمعات البشرية.

وبالأمس، كشفت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية في المملكة العربية السعودية، عن حجم استهلاك الإنترنت في مكة المكرمة خلال موسم الحج.

وأوضحت الهيئة السعودية، في بيان عبر منصة “تويتر”، أن معدل استهلاك الفرد اليومي ارتفع إلى 786 ميجابايت، متجاوزاً ضعفي معدل الاستهلاك العالمي للفرد، البالغ 270 ميجابايت.

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وأضافت أن “حجم استهلاك البيانات بلغ 49 ألف تيرابايت، وهو ما يعادل مشاهدة 20 مليون ساعة من مقاطع الفيديو بدقة فائقة تصل إلى 1080p HD.

وأشارت إلى أن متوسط سرعة رفع البيانات وصل إلى 32 ميجابايت في الثانية، بينما كان متوسط سرعة تحميل البيانات 222 ميجابايت في الثانية.

الأمم المتحدة المملكة المملكة العربية السعودية السعودية موسم الحج

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