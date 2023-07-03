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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية.. إعلان عاجل من المديرية العامة للمرور بشأن استعادة مبلغ المخالفة

السعودية
السعودية

قالت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، اليوم الاثنين، إن قرار الهيئة المرورية شرط أساسي لإعادة مبلغ المخالفة بعد الاعتراض عليه.

وكتبت المديرية العامة للمرور في المملكة العربية السعودية، في تغريدة عبر منصة “تويتر”،  أن مبلغ السداد يتم إعادته على نفس الحساب المسدد منه آلياً بعد أن يتم إصدار قرار من الهيئة التي يتم تقديم الاعتراض لديها.

جاء ذلك ردا على تساؤل ورد إلى المديرية، قال فيه أحد المستفيدين، إنه اعترض علي مخالفة وذهب للهيئه المرورية، وتم قبول الاعتراض منذ شهر لكن المبلغ لم يتم استرداده حتى الآن.

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للمرور في السعودية، إن رفض أو مماطلة مالك السيارة الجديد في نقلها باسمه بعد  شراءها ستدعي إبلاغ الشرطة، وفقا لصحيفة المدينة السعودية.

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وأوضحت المديرية، إن البائع يمكنه مراجعة أقرب إدارة مرور إذا كانت المبايعة صادرة من معرض أو التقدم ببلاغ لدى أقسام الشرطة في حال كانت المبايعة أو التسليم خارج المعرض.

وأضافت المدرية السعودية في بيان لها ردا على تساؤل من أحد المواطنين عبر حسابها على تويتر: "ما الحل بشأن سيارة بعتها إلى شخص قبل عام، بينما يماطل في نقلها باسمه".

المملكة المملكة العربية السعودية السعودية المديرية العامة للمرور

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