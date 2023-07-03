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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السعودية .. بيان عاجل من هيئة الزكاة بشأن نظام ضريبة القيمة المضافة

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية

كشفت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية، اليوم الإثنين، عن شرط خصم ضريبة المدخلات للمسجلين في نظام القيمة المضافة.

وكتبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في السعودية، عبر منصة “تويتر”، أن “المسجلين في نظام ضريبة القيمة المضافة فقط يتمكنون من خصم ضريبة المدخلات إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي وتم تحمل الضريبة عليها فقط”.

وأضافت أن “كل من يمارس نشاطا اقتصاديا يلتزم بالتسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000 ريال، أما الإيرادات التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري”.

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