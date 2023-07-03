عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينهم مصري..السعودية تنفذ حكم القتل والحرابة في 5 أشخاص استهدفوا مسجدا وقتلوا مواطنين

صدى البلد

أصدرت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الإثنين، بياناً بشأن تنفيذ حُكم حد الحرابة بجانِ ، والقتل تعزيراً لأربعة جناة في المنطقة الشرقية.


وجاء نص البيان :"قال الله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم)، أقدم كلٌ من طلحة هشام محمد عبده  مصري الجنسية  و أحمد بن محمد بن أحمد عسيري و نصار بن عبدالله بن محمد الموسى و حمد بن عبدالله بن محمد الموسى و عبدالله بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز التويجري  سعوديو الجنسية، على ارتكاب أفعال تُعد ضرباً من ضروب الحرابة من خلال قيام طلحة بالاشتراك مع أحد الهالكين وبقية المتهمين في تنفيذ عملية استهداف دار عبادة بمحافظة الأحساء نتج عنها مقتل خمسة وإصابة آخرين، ومباشرته إطلاق النار على رجال الأمن وعلى دار عبادة، ومحاولته تفجير نفسه، وانتمائه لأحد التنظيمات الإرهابية، وانضمام  أحمد و نصار و حمد لذلك التنظيم.

بيان عاجل من الكويت بشأن حدودها مع السعودية وإيران

بالإضافة إلي اشتراكهم مع طلحة في التخطيط والتنفيذ، وانضمام  عبدالله للتنظيم الإرهابي وتستره على العملية الإرهابية وعدم إبلاغ الجهات الأمنية عنها، وتحريضه أحد الهالكين على الانضمام للتنظيم الإرهابي، وبإحالتهم إلى المحكمة المتخصصة صدر بحقهم صك يقضي بثبوت إدانتهم بما نسب إليهم، والحكم بإقامة حد الحرابة بحق  طلحة وأن يكون ذلك بقتله، وقتل أحمد ونصار و حمد و عبدالله تعزيراً، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه، حسبما افادت وكاة الانباء السعودية.


وقد تم تنفيذ حكم القتل حداً بالجاني طلحة هشام محمد عبده  مصري الجنسية  والقتل تعزيراً بحق الجناة الأخرين اليوم  الاثنين بتاريخ  3 / 7 / 2023م بالمنطقة الشرقية.


ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

وفاة بطل مسلسل الاختيار .. وتشييع الجنازة من مسجد الحصري

لم يتحمل رحيل والدته.. آخر ما كتبه الفنان الشاب أحمد قنديل قبل وفاته

قرارات لجنة فحص امتحان الكيمياء بعد شكاوى طلاب الثانوية العامة|ننشر آخر أخبارها

الفراخ تبدأ من 55 جنيها|مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه الآن بعد العيد

نتيجة الدبلومات الفنية 2023 برقم الجلوس والاسم|التعليم تستعد لإعلانها عبر هذا الرابط

الفتاة التي ظهرت تمسك يد عمرو دياب.. من هى؟ .. صورة

قرار مفاجئ من ليفربول يمنح صلاح الضوء الأخضر| هل يرحل أبو مكة؟

ترشيحاتنا

60 مليون يورو فاتورة خسائر العنف والشغب في فرنسا

بفرمان الخواجة.. طاقم حكام مصري لإدارة قمة الأهلي والزمالك بالدوري

الحرب لم تنته.. إعلان عاجل من زيلينسكي بشأن استعادة شبه جزيرة القرم

اجتماع عاجل غدا .. الجامعة العربية تبحث العدوان الإسرائيلي على جنين

مستحملش فراق أمه.. كواليس وفاة أحمد قنديل بطل مسلسل الاختيار 2

رسالة غامضة من أحمد شوبير لجماهير الأهلي.. شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كيف فقدت المذيعة أميمة بدري النطق؟| القصة من البداية وآخر ظهور لها

ماسك إيديها| صدى البلد ينفرد بأول صورة لـ عمرو دياب برفقة فتاة

طريقة عمل مولتن كيك كداب| بأسهل الخطوات

"أنا لست روبوت".. ماذا تعني عبارة الاختبار الشهيرة في المواقع الإلكترونية؟

فيديو

600 جنيه| الذهب يتراجع بعد انتهاء العيد.. ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

حسن الخاتمة.. لحظة وفاة مهندس بعد أدائه الصلاة في ملعب كرة قدم «فيديوجراف»

سطلانة ريال مدريد.. كيف وصلت الأغنية المصرية الأشهر إلى النادي الملكي| فيديوجراف

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

اﻟﻤﺰﻳﺪ