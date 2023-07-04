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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات الروسية تتصدى لمسيرات في سماء العاصمة.. وتحرك عاجل من السلطات |تفاصيل

مسيرة
مسيرة

نقلت وكالتا أنباء روسيتين عن أجهزة الطوارئ في البلاد أنه تم اعتراض ثلاث طائرات مسيرة على الأقل في سماء منطقة موسكو في وقت مبكر من اليوم الثلاثاء وواحدة في منطقة كالوجا المجاورة.

ونقلت وكالة تاس عن مصدر بهذه الأجهزة قوله "وفقا للمعلومات المبدئية، اتجهت ثلاث طائرات مسيرة نحو موسكو في أوقات مختلفة"، بحسسب وكالة "رويترز".

وأفادت وكالة الإعلام الروسية بأن طائرتين مسيرتين أسقطتا بالقرب من قرية فالويفو. وتبعد القرية عن الكرملين نحو 30 كيلومترا إلى الجنوب الغربي.

وكان إحداهما في منطقة كالوجا المتاخمة لمنطقة موسكو.

وذكرت وكالة الإعلام الروسية أن طائرة مسيرة أخرى أسقطت في منطقة بلدة كوبينكا، على بعد نحو 63 كيلومترا من غرب موسكو. وهناك قاعدة جوية روسية بالقرب من كوبينكا.

وأفاد مصدر في هيئات الطوارئ الروسية بسقوط طائرة بدون طيار بمدينة كوبينكا التابعة لمنطقة أودينتسوفو في مقاطعة موسكو، بحسب "روسيا اليوم".

وقال المصدر لمراسل "تاس": "سقطت وتحطمت طائرة مسيرة على حرم إحدى المنشآت العسكرية في كوبينكا. ووفقا للمعلومات الأولية، لم تقع إصابات أو أضرار بسبب ذلك".

وأشار المصدر إلى أن الجهات المعنية تقوم في الوقت الراهن بفحص مكان الحادث.
وبحسب المعلومات المبدئية، لم تقع إصابات أو أضرار مادية.

ومن جانبها، أعلنت خدمة الطوارئ الروسية أن الدفاعات الروسية أسقطت مسيرتين أخريين في منطقة موسكو الجديدة ليصبح عدد المسيرات التي تم إسقاطها اليوم 5 مسيرات في منطقة موسكو الجديدة وضواحي موسكو.

ومن جانبه، أعلن عمدة موسكو سيرغي سوبيانين اليوم الثلاثاء، أنه بهدف ضمان أمن الطائرات تم توجيه الرحلات الجوية من مطار فنوكوفو إلى مطارات أخرى وذلك إثر هجوم بمسيرات تم التصدي له بضواحي العاصمة.

ووفقا لـ "روسيا اليوم"قال عمدة موسكو في قناته على "تيليجرام،"، "اليوم، وقعت محاولة أخرى لشن هجوم بطائرات مسيرة أوكرانية، في منطقة (موسكو الجديدة) وضواحي موسكو، تم صد الهجمات من قبل أنظمة الدفاع الجوي، وتم تحييد جميع الطائرات المسيرة التي تم اكتشافها، ولأسباب أمنية، تم إعادة توجيه بعض الرحلات الجوية مؤقتا من مطار فنوكوفو حتى الساعة 8:00 صباحا".

وأكد عمدة موسكو أن محاولة الهجوم بطائرات مسيرة لم تسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وفي وقت لاحق أعلنت وكالة النقل الجوي الفيدرالية أن مطار فنوكوفو، الذي فرض قيودا على استقبال الطائرات والإقلاع منه صباح الثلاثاء، استأنف العمل بشكل اعتيادي.

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