صديق عزيز.. خالد الغندور ينعى علاء عبدالخالق بكلمات مؤثرة

نعى الإعلامي الرياضي خالد الغندور، الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذي توفي فجر اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز الـ59 عاما، وذلك بعد صراع مع المرض.

وكتب خالد الغندور عبر فيسبوك: “انا لله و انا اليه راجعون وفاة المطرب الكبير و الصديق العزيز علاء عبد الخالق الله يرحمه و يغفر له و اتمني من الجميع الدعاء له و قراءة الفاتحة علي روحه الطاهرة”.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق فجر اليوم الثلاثاء بعد صراع مع المرض.

وكان آخر ظهور للفنان لعلاء عبد الخالق، منذ أشهر قليلة ماضية، إذ كان يحتفل بحفل زفاف ابنته بحضور عدد كبير من نجوم الفن.