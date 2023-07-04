الاحتلال الإسرائيلي يعتقل فلسطيني من مدينة جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مواطن فلسطيني من مدينة جنين في الضفة الغربية.

وصرحت مصادر فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين"وفا "، بأن قوات الاحتلال داهمت حي خروبة في جنين واعتقلت شابا من عائلة النورسي، لم تعرف هويته بعد، بعد مداهمة منزل ذويه.

كما قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم، بإعتقال ثلاثة فلسطينيين من قرية حوسان غرب بيت لحم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية فلسطينية لوكالة أنباء فلسطين "وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد داوود شوشة (25 عاما)، وعلاء طارق حمامرة (24عاما)، وأنس زعول بعد إقتحام منازلهم وتفتيشها.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأثنين، 2 من محافظة طوباس، أحدهما أسير محرر.

وصرح مدير نادي الأسير في طوباس كمال بني عودة، بأن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر عدي يونس بني عودة، من بلدة طمون، والشاب ماجد سليمان عايدي من مخيم الفارعة جنوب طوباس عند حاجز طيار في الأغوار.

كما أغلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي فجر اليوم ، البوابة الحديدية المؤدية إلى مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة.

وذكرت مصادر فلسطينية، أن الاحتلال منع مركبات المواطنين من المرور.