رئيس وزراء الهند يحث منظمة شنجهاي على التصدي للإرهاب

قال رئيس الوزراء ناريندرا مودي ، اليوم الثلاثاء، في كلمته أمام قمة منظمة شنجهاي للتعاون، أن الإرهاب أصبح يشكل تهديدًا للسلام الإقليمي والعالمي.

ودعا الدول الأعضاء إلى التكاتف لمكافحة الإرهاب وعدم التردد في إدانة الدول التي تدعم الإرهاب.

وقال رئيس الوزراء مودي أن بعض الدول تستخدم الإرهاب عبر الحدود كأداة منسجمة مع سياستها.

وفي حديثه عن الوضع في أفغانستان ، قال رئيس الوزراء مودي إنه لا ينبغي السماح باستخدام الأراضي الأفغانية لزعزعة استقرار جيرانها، كما قام بابتزاز الدول الأعضاء للعمل من أجل رفاهية أفغانستان وتقديم المساعدات الإنسانية للأمة.

كما حث مودي قادة التجمع السياسي والأمني الأورو-آسيوي على العمل من أجل النهوض بأفغانستان وتقديم مساعدات إنسانية لكابول، بحسب وكالة رويترز الإخبارية.

وأضاف مودي في القمة الافتراضية لقادة منظمة شنجهاي للتعاون، إنه يجب ألا يُسمح باستخدام الأراضي الأفغانية في زعزعة استقرار جوارها.

وحضر قمة منظمة شانجهاي للتعاون الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف وغيرهم.

كما قال رئيس الوزراء مودي إن العلاقات الشعبية الهندية منذ آلاف السنين مع منطقة أوراسيا هي شهادة حية على التراث المشترك.

وأضاف أنه على مدى العقدين الماضيين ، برزت منظمة شنجهاي للتعاون كمنصة مهمة للسلام والازدهار والتنمية في منطقة أوراسيا بأكملها.