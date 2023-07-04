عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رسميا.. الوكرة القطري يعلن إتمام الاتفاق مع الأهلي لضم حمدي فتحي

حمدي فتحي
حمدي فتحي

أعلن محمد بن فهد المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، توصل ناديه لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي لضم لاعبه حمدي فتحي، خلال الصيف الحالي.

وقال المتحدث باسم نادي الوكرة القطري في تصريحات نقلها حساب ناديه على موقع “تويتر”:" صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي المصري إلى صفوف الوكرة اقتربت من الحسم بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الناديين واللاعب".

وأضاف:"  سيخضع حمدي فتحي للفحص في مستشفى اسبيتار عقب وصوله للدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير.".

قرار نهائي.. الأهلي يحسم الجدل بشأن رحيل محمد الشناوي.. تفاصيل

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

وأتم الاهلي والوكرة إتفاقهما رسمياً بإنتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 مليون و250 ألف دولار بجانب 20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار إمتيازات أخري.

وسينضم حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حتى 30 يونيو 2026.

الوكرة القطرى حمدي فتحي نادي الوكرة القطري النادي الأهلي الأهلى محمد بن فهد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

موضوعات متعلقة

صفقات كثيرة.. نجم الزمالك السابق يكشف روشتة إنقاذ الفريق

الأهلي بيخلص واللاعب موافق.. تطورات صفقة تريزيجيه مع القلعة الحمراء| تفاصيل

مفاجأة.. سيف زاهر يكشف قرار محمد عبد المنعم بشأن الرحيل عن الأهلي

أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن حصول الأهلي على مستحقات صفقة حمدي فتحي

ترشيحاتنا

ستتحسن بسرعة.. وزير الخارجية التركي يعلق على رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ