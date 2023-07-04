رسميا.. الوكرة القطري يعلن إتمام الاتفاق مع الأهلي لضم حمدي فتحي

أعلن محمد بن فهد المتحدث الرسمي باسم نادي الوكرة القطري، توصل ناديه لاتفاق نهائي مع النادي الأهلي لضم لاعبه حمدي فتحي، خلال الصيف الحالي.

وقال المتحدث باسم نادي الوكرة القطري في تصريحات نقلها حساب ناديه على موقع “تويتر”:" صفقة انتقال حمدي فتحي لاعب الأهلي المصري إلى صفوف الوكرة اقتربت من الحسم بعد أن تم الاتفاق على كافة تفاصيل التعاقد بين الناديين واللاعب".

وأضاف:" سيخضع حمدي فتحي للفحص في مستشفى اسبيتار عقب وصوله للدوحة خلال الساعات المقبلة وبمجرد صدور نتيجة الفحص سيتم تحديد موعد توقيع العقد والإعلان عن ذلك في مؤتمر صحفي كبير.".

وأتم الاهلي والوكرة إتفاقهما رسمياً بإنتقال حمدي فتحي للفريق القطري مقابل 3 مليون و250 ألف دولار بجانب 20% من نسبة إعادة البيع و500 ألف دولار إمتيازات أخري.

وسينضم حمدي فتحي إلى نادي الوكرة القطري، حتى 30 يونيو 2026.