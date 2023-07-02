أول تعليق من مدرب الوكرة القطري على ضم حمدي فتحي من الأهلي

أكد الإسباني ماركيز لوبيز، المدير الفني للوكرة القطري، أنه كان يتابع حمدي فتحي، لاعب خط وسط الأهلي كثيرا، وأنه كان الخيار الأول لتدعيم خط وسط فريقه.

وقال “لوبيز”، خلال تصريحاته لبرنامج كورة كل يوم على قناة الحياة: "حمدي فتحي لاعب أتابعه منذ سنوات وخاصة في العام الماضي مع الأهلي وأعجبت بمستواه".

وأضاف "لاعب مثل حمدي فتحي سيضيف لنا الكثير في خط الوسط، وسنستفيد منه كثيرا، ونحتاج لخبراته في المنافسة بدوري أبطال آسيا".

وتابع: "سنرى كيفية توظيف حمدي فتحي في فريقنا"، مختتما "بالطبع سنعتمد على فتحي مباشرة مع الفريق، وسيكون من لاعبينا الأساسيين".