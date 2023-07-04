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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزيرا خارجية مصر وصريبا يحتفلان بمرور 115 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية

افتتح وزير الخارجية سامح شكري اليوم /الثلاثاء/ فعاليات الندوة التي ينظمها المجلس المصري للشئون الخارجية والمعهد الدولي للسياسة والاقتصاد بصربيا في بلجراد خلال الفترة من 3 إلى 5 يوليو الجاري من خلال رسالة فيديو له تم عرضها خلال الفعالية، بمشاركة ايفيتسا داتشيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الصربي.

وتأتي الندوة بمناسبة مرور 115 عاماً على بدء إقامة العلاقات الدبلوماسية بين مصر وصربيا. 
وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد، بأن الوزير سامح شكري تناول في كلمته الشراكة الراسخة التي قامت الدولتان ببناءها على مدار أكثر من قرن، استناداً إلى المصالح المشتركة والاحترام المتبادل والرؤية المشتركة بشأن قواعد النظام الدولي.

كما سلط شكري الضوء على العمل المشترك لمصر وصريبا في إطار حركة عدم الانحياز نحو تعزيز احترام السيادة ووحدة وسلامة الأراضي والتعايش السلمي وعدم التدخل، وتحقيق التحرر الوطني والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

وأضاف السفير أبو زيد، أن شكري أشار إلى أن الصداقة بين مصر وصربيا تُوجت بتوقيع رئيسي البلدين على إعلان الشراكة الاستراتيجية، وذلك خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى صربيا في يوليو عام 2022، والتي تعد الأولى لرئيس مصري منذ 35 عاماً.

كما أوضح وزير الخارجية أن إعلان الشراكة الاستراتيجية يمثل منعطفاً مهماً في العلاقات الثنائية، حيث يعد فرصة لتوسيع التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي. 

من جانبه، أبرز وزير خارجية صربيا أهمية العلاقات المصرية الصربية والتي تعكس حرص الطرفين على تعزيز وتطوير تعاونهما الثنائي فى مختلف المجالات. 

وأوضح السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشئون الخارجية أنه يشارك في الندوة بجانب عدد من أعضاء المجلس، حيث يتم التركيز خلال أعمالها على تناول العلاقات المصرية الصربية، بالإضافة إلى التطورات السياسية والأمنية الإقليمية والدولية، وذلك بمشاركة عدد كبير من الشخصيات السياسية والأكاديمية الصربية. 

وأكد السفير باسل صلاح سفير جمهورية مصر العربية في بلجراد على أن الندوة تأتي في إطار التنامي المتصاعد في العلاقات بين البلدين، وأنها تُعقد في سياق عدد من الفعاليات الثقافية والأكاديمية التي تعتزم السفارة تنظيمها العام الجاري احتفالاً بالذكرى الـ115 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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