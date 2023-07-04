في زيارة لأنقرة.. وزير خارجية الأردن يناقش أهم وأبرز القضايا مع نظيره التركي

أجرى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردنية أيمن الصفدي ،اليوم الثلاثاء، محادثات واسعة مع وزير الخارجية التركية هاكان فيدان أثناء زيارته للعاصمة التركية أنقرة.

وتناول الجانبان تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين، وتطوير التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والسياحية والثقافية، تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين الشقيقين، وقضايا إقليمية وفي مقدمها القضية الفلسطينية، وجهود حل الأزمات الإقليمية، وتحقيق الأمن والاستقرار.

وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في مؤتمر صحفي مشترك أن تقدمت القضية الفلسطينية المحادثات التي أجرها مع نظيره التركي في ضوء العدوان الإسرائيلي على جنين، نحن متفقان على إدانة هذا العدوان وعلى رفضه، تأجيجاً وتصعيداً كبيراً في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب الصفدي بوقف التصعيدات فوراً، ودعى المجتمع الدولي للتحرك بشكل سريع وفاعل لوقف هذا العدوان الذي لن يؤدي إلا إلى المزيد من العنف والتوتر الذي سينعكس على المنطقة برمتها.

وقال وزير الخارجية الأردني أن الإجراءات الأحادية التي تكرس الاحتلال ستغير حقيقة أن لا سلام من دون تلبية حقوق الشعب الفلسطيني كاملةً، ولا محاولات تشويه التاريخ ستلغي حقيقية أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية هو احتلال لا شرعي وفق كل القوانين والمعايير الدولية والإنسانية.

وأضاف الصفدي أنه تحدث مع نظيره التركي بشكل موسع حول الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية.

وأتفق الجانبان على ضرورة العمل بشكل مكثف من أجل حل هذه الأزمة ومعالجة كل تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية.



وأتفق الجانبان على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة في موعد قريب، ونتطلع إلى استقبال وفد تجاري من القطاع الخاص في تركيا لزيارة المملكة خلال هذا العام لبحث سبل زيادة التعاون والتنسيق.

كما اتفق الجانبان على مأسسة حوار سياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين.