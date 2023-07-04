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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

صلة قرابة تجمع الراحل علاء عبد الخالق بـ محمود الخطيب.. تعرف عليها

علاء عبد الخالق ومحمود
علاء عبد الخالق ومحمود الخطيب ومحمد منير

أعلنت نقابة المهن الموسيقية ، عن موعد عزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق، الذى وافته المنية مع الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

وحددت النقابة غدا الأربعاء موعدا لعزاء الفنان الراحل علاء عبد الخالق  بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

وتوفي الفنان علاء عبد الخالق، في الساعات الأولى من صباح اليوم،  عمر ناهز ٥٩ عاما، وقد أمهله القدر، فترة قصيرة؛ لكي يحضر زفاف ابنته، التي تزوجت في مايو الماضي، حيث كان حفل الزفاف، هو آخر ظهور للفنان علاء عبد الخالق، قبل وفاته.

وتصدر علاء عبد الخالق، وقتها، التريند؛ بعد ظهوره في حفل زفاف ابنته، مع اختلاف ملامحه، إذ بدا عليه التعب بشكل واضح.

الفنان الراحل تجمعه صلة قرابة بنجم النادي الاهلي ورئيسه الحالي الكابتن محمود الخطيب، حيث ان ابنه متزوج من ابنة الخطيب الذي حرص على مشاركته في احدى الحفلات عام 2014 في ساقية عبد المنعم الصاوي.

محمود الخطيب وعلاء عبد الخالق

الفنانون ينعون علاء عبد الخالق
وحرص عدد كبير من الفنانين على نعي الراحل علاء عبد الخالق وعلى رأسهم عمرو دياب الذى كتب: “بمزيد من الحزن والأسى، أنعي الزميل العزيز الفنان الكبير علاء عبد الخالق، أسكنه الله فسيح جناته وألهم الأهل الصبر والسلوان”.

كما كتب أيضا صابر الرباعي : "رحمة الله على الفنان القدير #علاء_عبد_الخالق، وادعوا الله الصبر والسلوان، لأسرته وجميع محبيه".

أما محمد فؤاد فقد نعى الراحل قائلا: إنا لله و إنا إليه راجعون ننعي ببالغ الحزن والأسى وفاة الأخ الغالي والصديق العزيز الفنان المحترم الخلوق علاء عبد الخالق رحمه الله واسكنه فسيح جناته".

الراحل علاء عبد الخالق الخطيب الفنان علاء عبد الخالق الكابتن محمود الخطيب ساقية عبد المنعم الصاوى

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