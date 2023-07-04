أخبار الفن.. رد فعل غير متوقع من ابنة عمرو دياب بعد ظهوره مع فتاة.. جنازة علاء عبد الخالق

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بعد ظهوره مع فتاة.. رد فعل غير متوقع من ابنة عمرو دياب

حصل صدى البلد على صورة للنجم عمرو دياب ، مع إحدى الفتيات يمسك يدها ويتجول معها في أحد شوارع دولة أوروبية.

انهيار ونظرات وداع .. مشاهد من جنازة علاء عبد الخالق

انهار الفنان حميد الشاعر بمجرد وصوله إلى مسجد ورؤيته جثمان صديقه علاء عبد الخالق، ولم يتمالك محمد محيي نفسه وبكي واحتضنه.

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق



انهار المطرب حسام حسني فور وصول جثمان صديقه المطرب علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة.

بعد زواجه من شقيقة فتحي عبدالوهاب.. تعرف على جنسية انتوني مارين ومهنته

احتفل الفنان فتحي عبد الوهاب بزفاف شقيقته د. حنان، على أنتوني مارين وذلك بقصر محمد علي بالمنيل، بحضور الأهل وأصدقاء العائلتين.

بيت الروبي يتصدر شباك التذاكر بـ 5 مليون جنيه

حققت الأفلام في موسم عيد الأضحى إيرادات عالية، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين مختلف الأعمال، أبرزها فيلم بيت الروبي للفنان كريم عبد العزيز، وفيلم البعبع بطولة الفنان أمير كرارة، وفيلم تاج للفنان تامر حسني وفيلم مستر إكس للفنان أحمد فهمي.