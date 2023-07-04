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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

ليست المرة الأولى.. راكب سابق لغواصة تيتان يكشف عطلها وتعرضهم للموت

راكب سابق لغواصة
راكب سابق لغواصة تيتان يكشف عطلها وتعرضهم للموت

ادعى رجل كان مسافرًا في غواصة تيتان المنكوبة، أن الرئيس التنفيذي لشركة OceanGate “ستوكتون راش” اقترح أن ينام الطاقم على السفينة طوال الليل بينما كانوا عالقين في قاع المحيط الأطلسي.

واتخذت رحلة Jaden Pan 2021 منعطفًا مخيفًا عندما تعطلت بطارية تيتان بعد بدء غوصها من سفينتها على السطح لتبدأ هبوطها إلى حطام تيتانيك في قاع المحيط. 

في حديثه إلى “بي بي سي” العام الماضي، استذكر مصور الفيديو اللحظة التي أخبر فيها راش الركاب بأن البطارية قد انقطعت.

وبحسب ما ورد أخبر راش الركاب بأنهم بحاجة للعودة إلى السطح عندما كانوا على مسافة ملعبي كرة قدم من حطام السفينة الأسطوري.

راكب سابق لغواصة تيتان يكشف عطلها وتعرضهم للموت

 وقال “بان”، لـ “بي بي سي”، "في البداية، اعتقدت أنه كان يمزح لأننا كنا في بعثتنا أكثر من ساعتين وقريبين للغاية من القاع".

وأضاف “لكنه أوضح بعد ذلك أن إحدى البطاريات انقطعت، وأننا نواجه مشكلة في استخدام القطرات الإلكترونية للأوزان ، لذلك سيكون من الصعب علينا العودة إلى السطح”.

 وبينما كان راش يحاول حل المشكلة، ورد أنه عرض على الركاب النوم بينما غرقت السفينة في قاع المحيط بمجرد ذوبان أوزان السفينة بعد 24 ساعة ، ستكون الغواصة قادرة على الصعود إلى السطح.

راكب سابق لغواصة تيتان يكشف عطلها وتعرضهم للموت

قال نصف الطاقم ، بما في ذلك ستوكتون ، إنهم سيكونون بخير للنوم في قاع المحيط، ومع ذلك ، لم يكن العملاء الآخرون على استعداد لقضاء الليل تحت المحيط. 

في النهاية، تمكن “راش”، من استخدام المكونات الهيدروليكية لإسقاط الوزن، وعاد الوعاء إلى الأعلى بأمان مع وجود الجميع على متنه. 

شوهد الرئيس التنفيذي في تقرير بي بي سي وهو يخبر الطاقم بأنهم سيظلون في حالة توقف لمدة "16 إلى 24 ساعة"، وانه في حال وجود مشكلة سيتم التدخل.

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