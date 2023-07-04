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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بيشيل حديد.. رونالدو يبرز عضلاته في أحدث ظهور

رونالدو
رونالدو

نشر كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي، فيديو جديد من أحدث ظهور له، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “ انستجرام ”.

وظهر رونالدو وهو يحمل أثقال حديدية، ويؤدي تمارين رياضية تبرز رشاقة جسمه.

حسم نادي النصر السعودي موقف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب الفريق، من المشاركة أمام الزمالك في المباراة المقرر لها 3 أغسطس المقبل، في البطولة العربية.
وذكرت صحيفة "الرياضية"، السعودية، أن نادي النصر منح  اللاعبين الأجانب الدوليين في صفوفه إجازة  حتى 10 يوليو الجاري بعد مشاركتهم مع منتخبات بلدانهم في “أسبوعً فيفا” الأخير، وهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، والإيفواري جسيلان كونان، والأوزبكي جلال الدين ماشاريبوف إذ مُنحوا حرية الاختيار بالانتظام في المعسكر في 3 يوليو، أو أخذ إجازة حتى 10 من الشهر ذاته.
وأضافت أن معسكر النصر في البرتغال سيكون على مدى 17 يومًا قبل المشاركة في دورة أوساكا اليابانية، التي تنطلق 21 يوليو، ويلاقي فيها الفريق باريس سان جيرمان الفرنسي 25 من الشهر نفسه، وإنتر ميلان الإيطالي في 27 يوليو، ويستهل الأصفر منافسات الموسم الجديد بالمشاركة في كأس الملك سلمان للأندية العربية التي وضعته قرعتها في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتحاد المنستيري التونسي، والزمالك المصري، والشباب السعودي.

كريستيانو رونالدو رونالدو النصر السعودي نادي النصر

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