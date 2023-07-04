خالد الغندور يفجر مفاجأة عن رحيل محمد الشناوي إلي النصر السعودي

نفي الإعلامي خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، رحيل محمد الشناوي حارس مرمي النادي الأهلي عن صفوف الفريق.



وكتب خالد الغندور عبر حسابه علي فيسبوك "كل ما يقال عن تلقي محمد الشناوي عرض من نادي النصر السعودي عار تماما عن الحقيقة و كله كلام إعلام و النصر يسعي لضم حارس أوروبي"

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.