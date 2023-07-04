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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جرائم الاحتلال الإسرائيلي.. تدمير البنية التحتية لمخيم جنين بشكل كامل |فيديو

أرشيفية
أرشيفية

قالت ولاء السلامين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ البنية التحتية لمخيم جنين دمرت بالكامل، مشددةً على أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جرائم في المخيم.

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أول تعليق من الخارجية الأمريكية على تصاعد الأحداث في مخيم جنين

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قوات الاحتلال تنفذ عمليات اعتقال بمحيط مخيم جنين وسط تجدد الاشتباكات

 

وأضافت "السلامين" في مداخلة عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "هناك إضراب شامل وحداد يعم مناطق الضفة الغربية من الشمال والجنوب، بعد ارتقاء 10 شهداء من مدينة جنين والعدد قابل للزيادة، حيث لم تصل سيارات إسعاف وسط وقلب مخيم جنين بسبب البنية التحتية التي دُمرت بشكل كامل من قبل قوات الاحتلال".

وتابعت: "خطوط المياه وشبكات الكهرباء دمرت، لذلك يصعب على الطواقم الطبية الوصول إلى هذه المناطق في قلب مخيم جنين، وبالأمس، كان هناك تهجير قسري للمواطنين داخل مخيم منازل، حيث هددت قوات الاحتلال السكان بأنه إذا لم يتم إخلاء هذه المناطق سيتم قصفهم بشكل كامل".

الاحتلال الاسرائيلي الخارجية الأمريكية الطواقم الطبية تهجير قسري قناة القاهرة الإخبارية قوات الاحتلال مخيم جنين مدينة جنين مراسلة قناة القاهرة الإخبارية

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