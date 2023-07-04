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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إعلامي يكشف عن تفاصيل مُثيرة بشأن تعاقد الأهلي مع إمام عاشور

مهيب عبد الهادي
مهيب عبد الهادي

أعلن الإعلامي مهيب عبد الهادي عن وجهة إمام عاشور لاعب ميتلاند الدنماركي والزمالك السابق.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي فيسبوك "إمام عاشور قريب جدا من النادي الاهلي رغم دخول بيراميدز بقوة لازلت عند كلامي  اللي يقول غير كدة بيألف"

وأكدت تقارير صحفية، أن فريق ميتيلاند الدانماركي، قد يبيع إمام عاشور، لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، بشرط الحصول على المبلغ الذي دفعه في يناير للزمالك.

وقالت صحيفة “ Tipsbladet “ الدنماركية: ”رحيل إمام عاشور عن ميتيلاند هذا الصيف محتمل، بعدما انضم إلى صفوف ميتيلاند قادمًا من الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير الماضي مقابل 3 ملايين دولار”.

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