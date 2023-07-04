إيرادات الخليج.. ناقدة فنية ترد على تامر حسني بشأن أرباح فيلم تاج

عقبت دعاء حلمي، ناقدة فنية، على تصريحات الفنان تامر حسني، بشأن أن فيلمه الجديد "تاج" حقق 400 مليون جنيه في أول يوم عرض له في عيد الأضحى المبارك، قائلة إن تامر حسني يلعب على عرض الفيلم الخاص به في دول الخليج، وهو ما يتم التلاعب بالأرقام مقارنة بسعر الجنيه المصري مقابل عملات الخليج.

وأضافت "حلمي"، خلال لقاء خاص مع برنامج "أنتي" المذاع عبر فضائية "etc"، أنها تأمل أن يكون هناك إعلانات رسمية من غرفة صناعة السينما بشكل موثق بشأن الإيرادات الخاصة بالأفلام، بدلا من تلاعب البعض بالإيرادات في دول الخليج ليوضح أن فيلمه يقدم إيرادات ضخمة.

وتابعت: "متلعبش يا تامر بإيرادات الخليج في أفلامك، عشان أقل سعر تذكرة في دول الخليج بـ 600 جنيه، يعني 10 أضعاف سعر التذكرة هنا، وبالتالي الإيرادات هتضرب في 10".

واستكملت، أن فيلم الفيل الأزرق يُقال إنه أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية وهذا غير حقيقي، لأن فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" هو الأعلى في تاريخ السينما، ويليه "أبي فوق الشجرة"، ولم يستطع أحد كسر هذا الرقم.

