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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بالوصفة المصرية.. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

طريقة عمل الكبدة
طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تعتبر طريقة عمل الكبدة الإسكندرانى من أشهى الأكلات المصرية التى يقبل الجميع على تناولها، نظرًا لمذاقها اللذيذ ونكهتها المختلفة التى تأخذك بعيدًا عن روتين الأكلات التقليدية، كما يمكن تقديمها بجوار المعكرونة أو الأرز الأبيض أو فى ساندويتشات مع سلطة الطحينة والخيار المخلل.

 

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وقدم الشيف سنان بطرس، طريقة عمل الكبدة الإسكندراني، وهي وصفة مقتبسة من المطبخ المصري، ويمكن تحضير هذه الوجبة في أقل من ساعة، وتكفي هذه الوصفة لحوالي 5 أفراد، وإليكم الوصفة بالتفصيل في السطور التالية.

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

 

مقادير طريقة عمل الكبدة الإسكندراني :

½ كيلو غرام كبدة شرائح

4 فص ثوم شرائح

¼ كوب زيت

2 حبة فلفل أخضر مكعبات

½ ملعقة صغيرة فلفل أسود

¼ ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة خل

¼ ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة

¼ ملعقة صغيرة كمون

 

طريقة عمل الكبدة الإسكندراني :

_ في قدر على النار نسخن الزيت ثم نضع الثوم ونقلبه.

_ يضاف الكبدة مع الخل والملح والكمون ونقلبها حتى تبدأ في النضج.

_ يضاف الفلفل الأخضر مع الكزبرة وقليل من الماء ثم نقلبها من جديد حتى تنضج.

_ نقدم الكبدة الإسكندراني مع السندوتشات او بجانب مكرونة أو أرز.

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