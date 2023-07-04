حكيم زياش يرد على أنباء فشله في اجتياز الفحص الطبي بنادي النصر

رد المغربي حكيم زياش لاعب تشيلسي الإنجليزي، على التقارير التي تحدثت عن تعثر انتقاله إلى نادي النصر السعودي، بسبب فشله في اجتياز الفحص الطبي.

ونشر زياش صورة لقدميه عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات “إنستجرام”، ضاحكًا: "مشاكل في الركبة، صحيح؟".

كانت تقارير قد أكدت بأن النصر تراجع عن إتمام الصفقة، بسبب مشاكل في الركبة يعاني منها زياش.

ويتطلع نادي النصر السعودي لاستقطاب المزيد من نجوم الكرة العالميين، بعد التعاقد مع الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو، في الانتقالات الشتوية الماضية، والكرواتي مارسيلو بروزوفيتش في الميركاتو الصيفي الحالي.

يذكر أن نادي النصر السعودي أعلن جدوله الاستعدادي للموسم المقبل الذي يبدأ في البرتغال، قبل المشاركة في منافسات دورة أوساكا اليابانية أواخر شهر يوليو المقبل، ثم يشارك في بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية التي تستضيفها السعودية، حيث يتواجد الفريق في المجموعة الثالثة إلى جانب نادي الشباب السعودي والزمالك المصري والاتحاد المنستيري التونسي.