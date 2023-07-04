مليارات الدولارات.. مشروعات ضخمة تدخلها القاهرة بـ17 قلعة صناعية و12 اتفاقية دولية

كانت ثورة 30 يونيو بمثابة الانطلاقة التنموية لمصر، وكتبت النهاية لعامين كاملين من الفوضى، حيث شهدت القاهرة بعد ثورة 30 يونيو ومنذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مسئولية البلاد نهضة حقيقة، طالت كل ربوع الدولة، وخاصة في مجالات البنية التحتية لتحقيق نهضة صناعية باعتبار القطاع الصناعي أحد أهم قاطرات التنمية لذلك تم تنفيذ العديد من المشروعات وإنشاء المجمعات الصناعية التي وصل عددها إلى 17 مجمعا صناعيا عملاقا.

المجمعات الصناعية

إنشاء 17 مجمعا صناعيا

في هذا الصدد، قال الدكتور محمد راشد، عضو اتحاد الصناعات، إن الصناعة المصرية، حققت تطورا ملموسا منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية، فقد أولت الدولة بتوجيهات رئاسية، اهتماما بالقطاع الصناعي، وزيادة معدلات الإنتاج والتصدير باعتباره من ركائز الاقتصاد القومي، موضحا أن الدولة خلال الفترة من 2014 وحتى الأن أقامت 17 مجمع صناعي في 15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة وتم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات بنسبة 100%.

وأضاف راشد، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن هذه المجمعات الصناعية هي كالتالي:

المجمع الصناعي في مدينة السادات بالمنوفية، بإجمالى وحدات 296 وحدة.

المجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة بإجمالى 118 وحدة.

المجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة بإجمالي 87 وحدة.

المجمع الصناعى بمرغم 1 بالإسكندرية بإجمالي 238 وحدة.

مجمع مرغم 2 بالإسكندرية بإجمالى 204 وحدات.

مجمع الغردقة بالبحر الأحمر بإجمالي 218 وحدة.

المجمع الصناعي بالمحلة الكبرى بالغربية بإجمالي 611 وحدة.

المجمع الصناعي بالبغدادي بالأقصر بإجمالي 206 وحدات.

المجمع الصناعي بالمطاهرة بالمنيا بإجمالى 68 وحدة.

المجمع الصناعي بغرب جرجا بسوهاج بإجمالى 178 وحدة.

المجمع الصناعي ببياض العرب ببني سويف بإجمالى 266 وحدة.

مجمع عرب العوامر بمحافظة أسيوط بإجمالى 272 وحدة.

مجمع هو بمحافظة قنا بإجمالى 420 وحدة.

مجمع الجنينة والشباك بمحافظة أسوان بإجمالى 308 وحدة.

المجمعين الصناعيين بالفيوم (المعدني بإجمالي 116 وحدة والخرساني بإجمالي 576 وحدة)، وجاري الانتهاء من أعمال ترفيق مجمع حوش عيسى بمحافظة البحيرة بإجمالي 864 وحدة تمهيداً لطرحه.

مدينه الجلود بالروبيكي، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى بنسبة 100%، والمرحلة الثانية بنسبة 45% والمرحلة الثالثة بنسبة 95%.

مشروعات تنمية الصعيد

وأوضح راشد، أن الدولة اهتمت في خطتها بتنمية الصعيد على وجه خاص، ضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وهو مشروع تنفيذ أعمال البنية التحتية شبكات (مياه – صرف – طرق – كهرباء - اتصالات – غاز طبيعي) في منطقتي غرب جرجا، وغرب طهطا بمحافظة سوهاج ومنطقتي قفط وهو بمحافظة قنا.

محمد راشد عضو اتحاد الصناعات

تحسين البيئة التشريعية للقطاع الصناعي

أما فيما يخص، القرارات المتعلقة بالقطاع الصناعي وتحسين البيئة التشريعية به، فقد عمدت الدولة إلى إقرار ما يلي:

إصدار قانون تيسير إجراءات منح التراخيص الصناعية وإصدار لائحته التنفيذية.

إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية.

إصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.

إصدار قرار بتعديل بعض احكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 24 لسنة 1977 والخاص بـالسجل الصناعي ويتضمن إلغاء السجل الصناعى المؤقت، وإتاحة إصدار سجل صناعى مشروط لضمان جدية المشروع.

قرار وزاري بمد الترخيص للشركات المصرية المصنعة والمصدرة لمنتجات شركة ديزنى العالمية حتى ديسمبر 2019 بما يتيح تصنيع وتصدير المنتجات المصرية من الملابس الجاهزة والمفروشات الى الشركات العالمية.

قرار وزاري بتشكيل المجلس الأعلى للتمور برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية كافة القطاعات المعنية بقطاع التمور في مصر.

قرار وزاري بإنشاء مجلس الصناعات النسيجية برئاسة وزير التجارة والصناعة وعضوية ممثلي الأطراف المعنية بتنمية صناعة الغزل والنسيج في مصر.

توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم

وأكد عضو اتحاد الصناعات، أن الدولة وقعت العديد من مذكرات التفاهم وبروتوكولات التعاون لدعم الصناعة المصرية كالتالي:

توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجال تحديث البنية التحتية لصناعة الحبوب والألبان والمخابز بين مصر وروسيا يستهدف بناء مرافق بنية تحتية جديدة في مصر لتخزين وتجهيز الحبوب والمخابز ومعالجة الالبان وذلك لمدة 3 سنوات.

توقيع عقد إدارة شعار القطن المصرى بين الوزارة واتحاد مصدرى الاقطان وجمعية قطن مصر بهدف توفير الحماية للقطن المصرى والترويج والتسويق لمنتجاته فى الأسواق المحلية والدولية.

توقيع وثيقة مشتركة مع وزارة الشئون البرلمانية الألمانية لتعزيز الشراكة الاقتصادية بين البلدين فى مجالات الصناعة والسياسات التجارية والاستثمار والطاقة والبيئة والنقل والبنية التحتية والسياحة.

توقيع عقد مشروع "تشغيل الشباب في مصر: إيجاد سبب للبقاء" مع منظمة العمل الدولية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبتمويل من صندوق الأمم المتحدة الائتماني للأمن البشري، وبتمويل يبلغ 2 مليون دولار.

توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة الصناعة والمعادن الليبية ممثلة في الهيئة العامة للمناطق الصناعية.

توقيع وثيقة مشروع تنمية وتطوير المجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في مصر بين وزارة التجارة والصناعة ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو" بالقاهرة في إطار البرنامج العالمي للمجمعات الصناعية الصديقة للبيئة في الدول النامية والذي تموله الحكومة السويسرية وتنفذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.

توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات التكامل الصناعي في إطار التعاون الثلاثي بين وزارة الصناعة والتجارة والتموين في المملكة الأردنية الهاشمية ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية مصر العربية ووزارة الصناعة والمعادن في جمهورية العراق.

توقيع مبادرة الشراكة الصناعية بين مصر والإمارات والأردن والبحرين بهدف تعزيز الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق التعاون والتكامل المشترك في مجالات الصناعة والاستثمار وسلاسل التوريد والزراعة والأسمدة والمنسوجات والمعادن والبتروكيماويات.

توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبين شركة إيه بي بي العالمية يستهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب الفني والمهني وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في القطاع الصناعي من خلال تطوير الإمكانات الفنية والتدريبية بـ5 مراكز تدريب تابعة لمصلحة الكفاية الإنتاجية وتحسين كفاءة الطاقة بمنشأتين صناعيتين.

توقيع اتفاقية إنشاء المنطقة الصناعية الروسية بمحور قناة السويس بين مصر وروسيا بمنطقة شرق بورسعيد على مساحة 5.25 مليون متر مربع بنظام حق الانتفاع.

توقيع اتفاق إنشاء منطقة صناعية بولندية في العين السخنة بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية "إي فاينانس" بشأن إنشاء المنصة الصناعية الرقمية لتيسير تقديم الخدمات والإجراءات المختلفة للمستثمرين في قطاع الصناعة.

المجمعات الصناعية

جهود الدولة في التنمية الصناعية

وكانت وزارة التجارة والصناعة، نشرت تقريرها الخاص بالإنجازات التي حققتها الدولة في القطاع الصناعي، حيث كشف التقرير عن إقامة 17 مجمعا صناعيا بـ15 محافظة، بإجمالي وحدات صناعية يبلغ عددها 5046 وحدة، وقد تم الانتهاء من إنشاء هذه المجمعات الصناعية بنسبة 100% وهي، المجمع الصناعى بمدينة السادات بالمنوفية، والمجمع الصناعى بمحافظة بورسعيد جنوب الرسوة، والمجمع الصناعى بمدينة بدر بالقاهرة، والمجمعات الصناعية مرغم 1 و2 بالإسكندرية، ومجمع الغردقة ومجمع المحلة الكبرى، ومجمع البغدادي بالأقصر، ومجمع المطاهرة بالمنيا، ومجمع غرب جرجا بسوهاج، ومجمع بياض العرب ببني سويف، ومجمع عرب العوامر بأسيوط، ومجمع هو بقنا، ومجمع الجنينة والشباك بأسوان، ومجمعين صناعيين بالفيوم، ومدينة الجلود بالروبيكي.

منح رخص التشغيل للمستثمرين

وأوضح التقرير أن الأراضي الصناعية التي طرحت في الفترة من 2016 وحتى 2020 شاملة للطرق والخدمات بلغت 37 مليون متر مربع، فيما بلغت عدد قطع الأراضي الصناعية المخصصة من عام 2016 وحتى مايو 2023 نحو 3905 قطعة أرض، بإجمالي مساحة 14 مليونا و800 ألف متر مربع.

وأضاف التقرير أنه تم منح الرخص على النحو التالي: