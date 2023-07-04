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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الدراما شهدت في عهده أعمالا متميزة.. نقابة المهن التمثيلية تنعي عبدالرحمن حافظ

صدى البلد

نعت نقابة المهن التمثيلية رحيل المهندس عبد الرحمن حافظ الرئيس الاسبق لمدينة الانتاج الاعلامي والذي شهدت الدراما المصرية في عهده العديد من الأعمال المتميزة.

كما نعت مدينة الإنتاج الإعلامي ببالغ الحزن و الأسى المهندس عبد الرحمن حافظ اول رئيس لـ مدينة الإنتاج الإعلامي و رئيس إتحاد الإذاعة والتليفزيون المصري الأسبق ورئيس مجلس إدارة شركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات الأسبق، الذي وافته المنية صباح اليوم.

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وقالت مدينة الإنتاج الإعلامي في بيان لها إنها تتقدم وجميع العاملين بها بخالص العزاء والمواساة لأسرة الفقيد الراحل داعين الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وكان عبد الفتاح الجبالي رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي كرّم، الراحل عبد الرحمن حافظ، في احتفال المدينة بمرور 25 عامًا على تأسيسها.

الإنتاج الإعلامي اتحاد الإذاعة والتليفزيون اتحاد الإذاعة الدراما المصرية التليفزيون المصري العزاء والمواساة

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