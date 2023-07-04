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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| وفاة علاء عبد الخالق.. واعتذار أحمد سعد لـ سيدات تونس

صدى البلد

نشر قسم الفن بموقع “صدى البلد”، العديد من الأخبار العالمية والمحلية المهمة، عن علاء عبد الخالق وأحمد سعد..

هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس .
 

جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق


توفي الفنان علاء عبد الخالق منذ قليل ؛ ويبدو أن القدر أمهله فترة قصيرة للغاية لكي يحضر فرح ابنته والتي تزوجت في مايو الماضي.


تعرف على عمر الفنان علاء عبد الخالق عند وفاته

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق؛ واحد من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 59 عاما.


عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

 

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق؛ واحدا من نجوم جيل التسعينيات وذلك بعد صراع مع المرض.


تفاصيل وموعد صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق


تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد  الشرطة بالشيخ زايد ظهر اليوم الثلاثاء.

علاء عبد الخالق أحمد سعد

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جوز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة الراحل علاء عبد الخالق

عاجل.. وفاة الفنان علاء عبد الخالق

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تفاصيل وموعد صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق

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