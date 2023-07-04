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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل وموعد صلاة الجنازة على الفنان علاء عبد الخالق

علاء عبد الخالق
علاء عبد الخالق

تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد  الشرطة بالشيخ زايد ظهرا اليوم الثلاثاء.


كما سيُدفن الفقيد في مقابر العباسية بميدان الجيش.

 

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان علاء عبد الخالق الذي توفي منذ قليل .

وجاء بيان النقابة :_ ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبد الخالق 
لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقيه ومجلس الاداره والجمعيه العموميه  الي عائلته وذويه  بأصدق التعازي الحارة، سائلين المولي عز وجل  أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان؛ وإنا لله وإنا إليه رجعون".

 


وفاة علاء عبد الخالق:

توفي منذ قليل الفنان علاء عبد الخالق واحد من نجوم جيل التسعينات وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز ٥٩ عاما.

 


معلومات عن علاء عبد الخالق:


ويعد علاء عبد الخالق من مواليد القاهرة، 23 فبراير 1964، تخرج من معهد الموسيقى العربية وتخصص في العزف على آلة «الناي»، ويعد واحدا من نجوم «الكاسيت» في الثمانينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وحقق مع الفناناتين منى عبد الغني وحنان نجاحاً كبيرا، مكونين فرقة «الأصدقاء» بالتعاون مع الموسيقار الراحل عمار الشريعي، وخرج الألبوم الغنائي الأول لهم خلال العام 1980، ومن أشهر أغنياتهم «الحدود»، إلا أن الشريعي قرر حل الفرقة لانشغاله بالموسيقى التصويرية للأفلام والمسلسلات، والظروف الشخصية للفنانتين.


وفي العام 1985 أطلق علاء أول ألبوماته «مرسال»، بالتعاون مع حميد الشاعري ألحاناً وتوزيعا، وتوالت نجاحاته الفنية واستمر تعاونهما الفني في ألبوم «وياكي»، والذي طرح العام 1987، وألبوم «عشانك»، العام 1989.


ومن أعماله أيضا، ألبومات «راجعلك»، «هتعرفيني»، «اتغيرتي»، «مكتوب»، «لازم»، «طيارة ورق»، «الحلم»، «الليلة»، «عين ب عين»، وتوقف بعده عن الغناء في بداية الألفينات، بسبب وعكة صحية أثرت على أحباله الصوتية ليعود بألبوم «حب مش عادي»، العام 2007 على المنصات الرقمية.

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