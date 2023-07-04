هيعتذر بفيديو لسيدات تونس.. نقابة الموسيقيين تتخذ هذا القرار ضد أحمد سعد

أصدرت نقابة المهن الموسيقية بيانا بشأن أزمة الفنان أحمد سعد في تونس .



وجاء نص البيان كالآتي :"رداً على ما أثير خلال الأيام الثلاثة الماضية بشأن الأحداث التي وقعت داخل أرض الوطن الحبيب والشقيق تونس الخضراء وطرفي النزاع فيه الفنان احمد سعد عضو نقابة المهن الموسيقية المصرية والأشقاء التونسيين منظمي حفله الغنائي أو المتعاقدين معه علي أحياء الحفل ".

تابع البيان: “بداية، تؤكد نقابة المهن الموسيقية بمصر علي متانة وقوة العلاقة بين الدولتين الشقيقتين مصر وتونس علي كافة المستويات والأصعدة”.



وأضاف البيان: "وبعد البحث الكامل في ملابسات النزاع من قبل النقابة العامة للمهن الموسيقية وبمعرفتي شخصياً كنقيب عام لموسيقيين مصر قررنا الآتي".

أولاً : إلزام الفنان أحمد سعد بعمل فيديو يتضمن اعتذارا لسيدات تونس المحترمات؛ رداً على ما قام به لفظياً وجهاً لوجه لسيده فاضله من شقيقاتنا التونسيات المحترمات بعباره تتضمن ( أسكتي أنت ِاو اخرسي أنت).

ثانياً : توجيه اللوم والعتاب لكل الأشقاء منظمي الحفل بدولة تونس الحبيبة والشقيقة لعدم إبلاغ نقابة الموسيقيين المصرية بنصوص العقود المبرمة بينها وبين الفنانين المصريين مسبقاً وقبل إقامة أية حفلات فنيه ؛ حتي تكون النقابة علي درايه تامه بكل ما يخص أعضاءها والتصرف الفوري في حال حدوث مثل هذه المشكلات .



ثالثاً : مخاطبة كافة جهات الدوله الرسميه والسياديه بضرورة حصول الفنانين المصريين علي خطاب رسمي من النقابه للسفر للخارج حتي تكون النقابه ضامناً وفاعلاً أساسياً لكافة تصرفات الأعضاء بالإيجاب أو السلب .

واختتم البيان :" وتهيب النقابه العامه للموسيقيين بمصر ضرورة عدم الإنجراف نحو إضافة أي بعد عنصري أو تمييز . حيث أن الخلاف الذي حدث يجب أن يقتصر علي أطراف الواقعه وعلي بنود العقد المبرم بينهما . دون الزج بعبارات تؤثر علي قوة العلاقات الصلبه بين مصر وأي دوله شقيقه بوطننا العربي الغالي ؛وفي النهايه أتقدم بشخصي وبصفتي نقيباً عاماً لموسيقيين مصر . وفنان مصري محب وعاشق لكل بلداننا العربيه الشقيقه بخالص الإعتذار لسيدات تونس الخضراء الحبيبه عما حدث من لفظ أثار أستياء حضراتهن ؛ متمنياً إستمرار أواصر الحب والأخوه والصداقه والإحترام بين مصرنا الحبيبه ووطننا العربي بأكمله ".

أحمد سعد :

أوضح النجم أحمد سعد في بيان رسمي له عبر صفحته الشخصية على موقع "إنستجرام"، الأزمة الأخيرة له في دولة تونس، حيث كان يحيي حفلاً غنائيًا في مدينة بنزرت، وكتب قائلاً: بسم الله الرحمن الرحيم، توضيح ما جري من أحداث في تونس.. كل الحب والاحترام لشعب تونس وجمهورها الكريم المضياف والذي علي أرضه نال عظماء وعمالقة الفن المصري كل الحب الترحاب.



وتابع: "لبينا دعوتنا الأولى لإقامة حفل في تونس رغم صعوبة تنسيق الوقت والمواعيد فضلنا نطير إلى تونس متشوقين لشعبها الراقي وبعد الحفلة وجدنا منظمة الحفل تطيح بمبادئ احترام الفنان واحترام القانون وأطاحت ببنود العقد المبرم بيننا وحاولت تشويهنا أمام الإعلام التونسي الحبيب".

وأضاف: محاولة إجبارنا رغم ضيق الوقت وبالمخالفة لبند صريح في التعاقد علي التعامل مع الإعلام ورغم ذلك خرجت للإعلاميين لتوضيح الموقف احترامًا للإعلام والجمهور التونسي وما كان منها إلا مقاطعتنا بشكل غير لائق محاولة تشويه صورة الفنان المصري أمام الإعلام التونسي.. لذلك اتخذنا كل الإجراءات القانونية اللازمة واثق في النيابة والقضاء التونسي".

ونعتذر لجمهورنا الغالي وأقول للجمهور المصري الكبير أنها حالة فردية لشخصيات غير مهنية لا تمثل شعب تونس وإعلامها المحترم.



أحمد سعد في تونس:

أحدث النجم أحمد سعد أزمة في تونس وذلك علي خلفية حفله بمهرجان بنزرت.

بدات الازمة بعدما خرج أحمد سعد من الحفل دون حضور المؤتمر الصحفى المتفق عليه مع أدارة المهرجان .



وقاطعت مقدمة الحفل أحمد سعد اثناء اجراءه لقاء صحفى ليرد عليها اسكتى انتى ممكن تسكتى".

ليقوم سعد بعد ذلك بمغادرة اللقاء الصحفي وسط هرج ومرج ومطالبة من الصحفيين بالاعتذار .