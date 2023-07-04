وداعا يا أستاذ.. أحمد سعد ينعى المطرب علاء عبد الخالق

نعى الفنان أحمد سعد، الفنان علاء عبد الخالق ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصوروالفيديوهات “انستجرام”.

ونشر أحمد سعد صوره لعلاء عبد الخالق وعلق عليها: "وداعا يا استاذ هتفضل في القلوب وادعا علاء عبد الخالق اللهم اغفر وارحم وانت خيرالراحمين".



تقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل علاء عبد الخالق ؛ بمسجد الشرطة بالشيخ زايد ظهرا اليوم الثلاثاء.



كما سيُدفن الفقيد في مقابر العباسية بميدان الجيش.

نعت نقابة المهن الموسيقية الفنان علاء عبد الخالق الذي توفي منذ قليل .

وجاء بيان النقابة : ببالغ الأسى والحزن وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة الفنان الخلوق علاء عبدالخالق

لذا يتقدم النقيب العام لنقابة المهن الموسيقيه ومجلس الاداره والجمعيه العموميه الي عائلته وذويه بأصدق التعازيالحارة، سائلين المولي عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جنانه، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان؛وإنا لله وإنا إليه رجعون".