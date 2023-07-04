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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر يتغزل في الخطيب ومجلسه

الخطيب وفرج عامر
الخطيب وفرج عامر

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة رسالة إلى محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

 

وكتب فرج عامر "شاءت الاقدار ان ينصر الله الخطيب ومجلسه ويحقق مالم يتحقق في تاريخ اي نادي حتي الأهلي في وجوده، التاريخ سوف يقول ذلك واهم  ما في الموضوع ان التقدم علي كافة المحاور ، وفي كافة الاتجاهات وبطولة ورا بطولة ، وأخيرا وليس آخرا فرع الأهلي في العلمين الجديدة، مفاجأة مصر وهدية الأهلي لمصر وللساحل الشمالي وبالأخص العلمين الجديدة".

 

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

 

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

 

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.

فرج عامر رسالة محمود الخطيب الدوري المصري الممتاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي

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