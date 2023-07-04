مشروع انيستا جديد.. ماهر همام يشيد بمستوى نجم الأهلي

تغزل ماهر همام نجم الأهلي السابق فى مروان عطية لاعب الأهلى عبر حسابة الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك "مروان عطيه هو مشروع انيستا جديد للكره المصريه ❤🖐🏻".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.