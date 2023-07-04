عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجأة سارة لجماهير الأهلي في التتش

الأهلي
الأهلي

واصل أكرم توفيق، وكريم فؤاد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضعان له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ونشر ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك صورة لأكرم توفيق وكريم فؤاد أثناء التدريبات فى مختار التتش وكتب قائلا: "كريم فؤاد وأكرم توفيق يواصلان البرنامج التأهيلي الخاص بهم من أجل العودة للمشاركة مع الفريق".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز. 

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.

 

اكرم توفيق الدوري المصري الممتاز الرباط الصليبى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جماهير الأهلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القتل العمد .. المتحدث العسكري: إحالة صاحب واقعة دهس سيدة بالقاهرة الجديدة إلى المحكمة العسكرية للجنايات

الخطيب أصدر فرمانه| هذان اللاعبان لن يرتديا قميص الأهلي.. لماذا؟

باى باى ميدو والغندور .. قرار عاجل فى الزمالك يثير الدهشة قبل نهاية الموسم

الحقيقة الكاملة لرحيل نجوم الأهلي إلى الدوري السعودي.. تفاصيل مهمة

الجماهير مش هتزعل.. شوبير: نجم الأهلي قد ينضم للزمالك بطلب أوسوريو

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

الترجي التونسي يتعاقد مع مهاجم الإسماعيلي لمدة 3 مواسم

ترشيحاتنا

لعدم التعرض لدفع مصروفات ..ملاك العقارات مُلزمين بالقيام بهذا الإجراء

3 سنوات دراسة بدلا من 4..تطبيق الساعات المعتمدة في الجامعات

روسيا تغير قواعد اللعبة.. تحذير عاجل من ضابط مخابرات أمريكي للغرب

تنفيذا لتوجيهات السيسي.. التحالف الوطني يتبنى طالبة الفيوم علميا ومعيشيا

لا خسائر.. أول تعليق من مدير مستشفى أم المصريين على انقطاع الكهرباء

ما حكم الوضوء من الترع على حالها؟ دار الإفتاء تجيب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

4 أعراض شائعة تدل على الإصابة بالسرطان.. اعرفها

ألوان وأنواع الكدمات على الجلد.. أهم الأسباب

ظهرت فى بعض الدول.. كيف تنتقل عدوى الجمرة الخبيثة؟ ومتى تصبح قاتلة؟

إطلالات لامعة.. إليسا تخطف الأنظار بفساتينها في كليب بتمايل

فيديو

جوّز بنته ومات.. محطات فارقة في حياة المطرب الراحل علاء عبد الخالق «فيديوجراف»

هل وصل سمك القرش العين السخنة ؟ | اعرف الحكاية

لا أحد فوق القانون .. التفاصيل الكاملة لحادث صيدلانية مدينتي

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ميار محمد

ميار محمد تكتب: فى بيتنا مدمن محمول

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

اﻟﻤﺰﻳﺪ