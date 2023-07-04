مفاجأة سارة لجماهير الأهلي في التتش

واصل أكرم توفيق، وكريم فؤاد لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ فقرات برنامج التأهيل الذي يخضعان له منذ إجراء جراحة الرباط الصليبي في وقت سابق.

ونشر ماهر همام عبر حسابه علي فيسبوك صورة لأكرم توفيق وكريم فؤاد أثناء التدريبات فى مختار التتش وكتب قائلا: "كريم فؤاد وأكرم توفيق يواصلان البرنامج التأهيلي الخاص بهم من أجل العودة للمشاركة مع الفريق".

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام الإسماعيلي غدا الأربعاء في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

ويسعى المارد الأحمر للفوز على الإسماعيلي والاتحاد السكندري، لحسم لقب الدوري المصري الممتاز بشكل رسمي في مباراة الزمالك والمقرر إقامتها 13 يوليو الجاري.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري المصري برصيد 69 نقطة ولديه 7 مباريات، يحتاج منها 8 نقاط فقط لحسم لقب الدوري الممتاز، بعد غياب عامين عن التتويج لصالح الزمالك.